Trainer Jorik Debonnet (Smashing Ingelmunster): “Topper tegen Rembert wordt lastige klus”

Met nog vier wedstrijden te gaan, staat Smashing Ingelmunster gedeeld tweede in Promo 3, weliswaar op 16 punten van kampioen Rembert, hun tegenstander zaterdagavond. Trainer Jorik Debonnet (28) staat dus voor een zware opgave. “Maar een puntje halen behoort tot de mogelijkheden”, aldus Jorik. “Met onze huidige tweede plaats ben ik heel tevreden. We komen van Promo 2 en doen er dus alles aan om weer onze plaats daar in te nemen. Door onze degradatie naar derde kreeg ik de mogelijkheid om veel jeugd in te passen en die jongens doen het verre van slecht. Momenteel is de kans groot dat we kunnen stijgen, maar dat moet nog in groep besproken worden. Met nog vier matchen te gaan kan het nog alle kanten uit, al spelen we er wel nog drie thuis.”

Zaterdag wacht dus het duel tegen leider Rembert Torhout. “Rembert heeft over het hele seizoen nog maar drie sets verloren. In de heenronde hebben we met ruime cijfers verloren van hen. Rembert is een sterke technische ploeg met veel jonge spelers. Ze spelen heel goed georganiseerd. Het wordt zeker een intense match waarin we ons niet al te veel missers mogen permitteren. Ik maak me sterk dat er veel supporters langs de zijlijn zullen staan en dat moet de jongens moed geven. Of er al is nagedacht over volgend seizoen? Er komt een ex-speler van Smashing terug: Lucas Staes, die overkomt van Ooigem. Voor onze jonge ploeg betekent dit een serieuze versterking. Dat zal zeker nodig zijn als we besluiten om de stap naar Promo 2 te maken.” (CLY)

Zaterdag 25 maart om 20 uur: Smashing Rembert Torhout D.