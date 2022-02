Trainer Damesvolley Waregem A Benoit Cornette blikt vooruit op dubbel: “Ik zal volledige ploeg nodig hebben”

In Promo 1 boekte Damesvolley Waregem tegen Bevo Roeselare C zijn vijfde zege van het seizoen. Dit weekend staat de dubbel tegen Kerdavo Avelgem en VC Zedelgem op het menu in De Treffer.

Na de stuntzege tegen Nieuwkerken uit Nationale 2 voor de Beker van Vlaanderen trokken de dames van coach Benoit Cornette met een flinke dosis vertrouwen richting Roeselare. “Een voorafgaande week met twee matige trainingen, gevolgd door een reservewedstrijd die ook beter kon, begonnen we toch agressief aan de partij. De 9-25-cijfers spreken boekdelen. In set twee en drie kwamen we op achterstand, in de derde zelfs een serieuze, maar in moneytime kwamen we gelijk en namen nog een voorsprong. Chapeau hoe mijn ploeg alsnog de rug rechtte. Dit doet deugd.”

We zijn een ploeg die goed samenhangt: op het veld, maar ook ernaast

Geen evidentie

“Momenteel hebben we voldoende vertrouwen opgedaan om dit weekend twee thuismatchen te beslechten. Dit is voor ons een belangrijk weekend. Halen we zes op zes, dan springen we over Brugge, maar dat zal geen evidentie zijn. In de heenronde moesten we met 3-1 het onderspit delven tegen Avelgem. Toen zonder Ansofie De Vriese en Irene Chanterie. Irene is er nu bijgekomen en voor eigen publiek kunnen we altijd iets meer. Kerdavo is een ploeg met tonnen ervaring. Speelsters als Lise Van Wyngene, Joni Vandewalle en Sofie Depluverez tillen het niveau van hun ploeg naar omhoog. Maar we geven ons niet zomaar gewonnen. We zitten immers in een goede flow.”

Leergeld

Een dag later is Zedelgem de tegenstander van dienst. “Het is een ervaren ploeg die het iedereen lastig kan maken. Indien we verliezen wil ik in elk geval dat we er alles aan deden om de punten thuis te houden. We zijn een heel jeugdige ploeg die ook nog veel leergeld betaalt. Ik kan enkel heel tevreden zijn met de drive die we hebben. We zijn niet alleen op het veld, maar ook daarnaast een team die goed samenhangt. Heleen Dedullen is stilaan op haar beste niveau aan het komen en de jeugd is aan het groeien. Heel goed voor de doorstroming de komende jaren”, besluit Waregemnaar Benoit Cornette. (ELD)