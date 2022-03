Trainer-coach Dirk Courtens (Knack C) blikt vooruit op match tegen concurrent Rembert Torhout B: “Ik wil zaterdag de titel al pakken”

Knack Roeselare C staat in Promo 1 heren voor twee belangrijke weekends. Mits volle wedstrijdwinst zaterdag bij concurrent Rembert Torhout B kan de gedoodverfde titelkandidaat én ongeslagen leider zaterdag kampioen worden. Een week later wil Knack C tegen de buren van Gits de finale van de provinciale beker afdwingen.

Zaterdag reist Knack C naar de Torhoutse buren Rembert B, dat tweede geklasseerd staat. Met één wedstrijdpunt voor slaat Roeselare Torhout, dat één wedstrijd meer afwerkte uit titelkoers. “Maar daarmee zijn we nog geen kampioen”, waarschuwt trainer-coach Dirk Courtens. “Vergeet ook het derdegeklasseerde Bredene niet. Mathematisch kan de kustploeg nog kampioen worden als ze hun resterende vier wedstrijden winnen en wij geen wedstrijdpunt meer halen.”

Spelersnood

Knack C speelt tot nog toe een vlekkeloze competitie, verloor nog geen enkele wedstrijd en moest maar één competitiepunt toestaan. “Ik wil evenwel zo rap mogelijk titelzekerheid hebben. De laatste drie wedstrijden kom ik overigens in spelersnood doordat een drietal spelers opgeroepen zijn voor de nationale jeugdploeg. Ik kan het potentieel wel aanvullen met spelers uit de D-ploeg, maar wil de titel tegen dan al vasthebben.”

Het zou voor Courtens een mooie bekroning zijn van tien seizoenen als coach bij Knack Roeselare. “Ik kwam tien jaar geleden bij Knack als de B-ploeg in eerste provinciale aantrad. Met die ploeg kon ik doorgroeien naar tweede divisie. De jongste seizoenen nam ik de C-ploeg onder mijn hoede en die in nationale brengen is een mooi orgelpunt. Volgend seizoen zal ik geen vaste ploeg meer trainen bij Knack maar inspringen waar nodig.” (RBD)

Zaterdag 19 maart om 19 uur: Rembert Torhout B Knack Roeselare C.