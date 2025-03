Topper voor Knack Volley E

Zondag staat bij de heren in Promo 3 de clash tussen de nummers één, Welbi Pervol Ruiselede B, en twee, Knack Volley E, op het programma. Ruiseleedse winst betekent zoveel als de titel voor de leider. Knack wil zich met nog vier wedstrijden focussen op de strijd om de tweede plaats en promotie. “Zelfs als wij volle puntenwinst halen, blijven wij nog op vier punten van Ruiselede hangen. Wij moeten realistisch blijven en voor de topper nederig in de rol van de underdog kruipen. Wat niet wil zeggen dat wij ons zomaar naar de slachtbank zullen laten leiden. Het wordt een confrontatie tussen een pak Ruiseleedse ervaring en een verzameling aanstormend jeugdig talent. In de heenronde verloren wij er met 3-1 en ik ben benieuwd of de progressie die we maakten illustreert dat er meer mogelijk is zondag”, blikt coach Bjarne Decorte vooruit.

Geslaagd seizoen

Op zich is het seizoen al geslaagd, vindt de begeleider van de 15- à 16-jarigen waaruit de Knackselectie samengesteld is. “De seizoensambitie was deze jonge talenten laten kennismaken met het senioresvolleybal en af en toe voor een uitschieter zorgen. Dat deden wij in de eerste ronde. Wij maakten wekelijks progressie, vooral ook op het mentale vlak door steeds te moeten optornen tegen fysiek rijpere spelers. Vanaf begin dit kalenderjaar werd de ambitie opgetrokken naar de top drie. Wij volgen op zeven punten van leider Ruiselede met 48 punten, Balti Kortrijk C staat met Marke Webis D op een gedeelde derde plaats met 46 punten. Kortrijk speelde wel al een wedstrijd meer. Voor die tweede plaats en zekere promotie zou puntengewin tegen Ruiselede super zijn. Maar ook Marke Webis moet nog tegen Ruiselede en zij hebben nog een onderlinge confrontatie met Kortrijk op de agenda. Zelf moeten wij thuis nog aantreden tegen middenmoter Oudenburg Gistel en staartploeg Zedelgem, naast een verplaatsing naar Diksmuide B dat achtste staat. Zelfs bij verlies tegen Ruiselede zaterdag ligt de tweede plaats nog altijd binnen ons bereik.” (RBD)

Zondag 23 maart om 14.30 uur: Knack Volley E – Welbi Pervol Ruiselede B.