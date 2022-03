Topderby tussen Roeselare en Menen: “We hebben dit seizoen al gewonnen van Knack, hé”

Na een uitstekende reguliere competitie waarin Menen op de derde plaats eindigde, plaatste het zich na de dubbele winst tegen Achel ook terecht voor de play-offs. Een minicompetitie met heen- en terugwedstrijden tegen Roeselare, Maaseik en Aalst. “Daarin is alles mogelijk”, weer Menen-coach Frank Depestele op de vooravond van de West- Vlaamse topderby tegen Knack Roeselare.

Heel veel overschot hadden de troepen van Frank Depestele niet in de dubbele confrontatie tegen staartploeg Achel, maar nu zijn ze wel zeker van de play-offs. “En dat is toch een hele last van onze schouders”, bekent Decospan Menen-coach Frank Depestele.

“Ons hoofddoel was het bereiken van die nacompetitie en nu we daarin geslaagd zijn, kunnen we weer vrijuit gaan spelen. In het verleden hadden we het al vaker lastiger tegen op papier mindere tegenstanders. De stress had deze keer een negatieve invloed op ons niveau.”

Oude liefde

Depestele keert voor de openingsmatch terug naar zijn oude liefde Roeselare. “Daar heb ik een fantastische periode beleefd als speler en ik heb er nog goede contacten met heel veel mensen binnen de club. Maar zaterdag sta ik in het kamp van Menen en wil ik graag opnieuw gaan winnen in de Tomabelhal. We hebben al getoond in de Beker en in de reguliere competitie dat we ze kunnen verslaan. Eigenlijk is het simpel: als wij ons niveau halen, kunnen we alle ploegen aan.”

Of Menen een grote kans maakt op de titelfinales kan Depestele nu nog moeilijk inschatten. “Onze heenronde met twee uitmatchen zou wel eens cruciaal kunnen zijn. Als we die zonder al te grote kleerscheuren doorkomen, dan kunnen we misschien wel tot het einde meestrijden voor de titelfinales. Alles is mogelijk.”

Frank Depestele blijft ondanks interesse van andere clubs ook de komende twee seizoenen aan het sportieve roer bij Decospan Volley Menen. “Met welke andere ploegen ik onderhandelde, is niet belangrijk”, reageert Depestele geheimzinnig.

“Ik kijk vooral naar de toekomst en die ligt bij Menen. Het bestuur heeft me bevestigd dat we weer een ploeg tussen de lijnen zullen brengen die meestrijdt voor een plek binnen de top 4. De ambitie is zelfs om de kloof met de absolute top te verkleinen. Dat project sprak me enorm aan.”

(MP)