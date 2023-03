Tomabelhal nu al bijna volledig uitverkocht voor CEV-finale volleybal

Woensdag 5 april kan Knack Volley Roeselare zijn tweede Europese beker winnen in zijn geschiedenis. Dan wordt voor eigen supporters de terugwedstrijd gespeeld van de dubbele finale tegen de Italiaanse topper Modena. Nu al is de Tomabelhal uitverkocht.

Die eerste beker won Knack in het Poolse Chestochowa in 2002. In de Final 4 won Knack toen op zaterdag verrassend van gastheer Chestochowa met 1-3 de halve finale. ‘s Anderendaags won Knack met Dominique Baeyens als trainer ook al met 3-1van het Portugese Espinho de Top Teams Cup of de tweede belangrijkse Europese beker.

Ondertussen is de format voor de CEV-beker veranderd en na de poulefases wordt er naar de finale toegewerkt in heen en terugwedstrijden. Knack won de kwartfinale van Maaseik via een golden set na de terugwedstrijd in Maaseik met 15-17. Woensdag revancheerde Piacenza zich in eigen.huis voor de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in de Tomabelhal maar Knack dwong in de golden set met 12-15 de finale af. Daarin trekt Knack op 29 maart naar Modena, een week later kan Knack dus voor en vol huis zijn tweede Europese beker winnen. Indien het tot een golden set komt, zal dat alvast in een kolkende Tomabelhal zijn. Want voor het eerst sedert de topsporthal op Schiervelde de nieuwe benaming ‘Tomabelhal’ meekreeg, zijn alle plaatsen uitverkocht.

Uitverkocht in amper 1,5 uur

“Het was gewoon zot wat die finaleplaats teweegbracht”, zegt Evelien D’Haene die de ticketverkoop coördineert. “Amper anderhalf uur na die 12-15 woensdagavond waren, op uitzondering van de abonneeplaatsen die geblokkeerd werden omdat de socio’s de eerste kans voor hun gereserveerde plaats kregen, bijna alle tickets uitverkocht. Er zal nu wel nog uitgekeken worden om extra staanplaatsen te creëren onder meer achter de ledboarding op de korte kant van het veld en in de hoeken van de tribunes. In totaal zijn er tweeduizend plaatsen beschikbaar. Er werd ondertussen ook al ingetekend voor zeshonderd VIP arrangementen.”

Dat het een eclatante finale wordt voor eigen volk op een schitterende Europese campagne staat nu al vast. Zorgt Knack voor een tweede Europese beker van een Belgische volleybalploeg?