Tievolley Tielt voor bekermatch naar Bouillon: “Zolang we bijleren en groeien is dit voor ons goed seizoen”

In tweede nationale heeft Tievolley Tielt heren A het niet makkelijk, maar zaterdag hoopt het zich te herlanceren in het bekerduel in en tegen derdenationaler VC Bouillon. “Het wordt sowieso een lastige match na een rit van drie uur”, zegt Dante Harinck.

“Het was een drukke en gevarieerde voorbereiding, met in de zomermaanden afwisseling van crossfit en verschillende sporten ter ontspanning. In augustus zijn we gestart met baltrainingen en hebben we veel oefenmatchen gespeeld. De voorbereiding was goed en we hebben er veel uit geleerd”, vertelt de 20-jarige libero Dante Harinck uit Tielt.

“In vergelijking met vorig seizoen zijn er een paar wijzigingen. Stijn Rosseel speelt nu bij Hemelveerdegem en Wandglin Vanhove, een receptie-hoekspeler die zijn middelbaar heeft gedaan aan de topsportschool, komt over van VC Aalter. En middenman Thomas Odvart is terug van weggeweest: hij komt over van Decospan Menen.”

“Er zitten veel goede ploegen in deze reeks en er zijn heel wat dichtere verplaatsingen. Het is wel nog vroeg in het seizoen en het is allemaal nog wat moeilijk in te schatten, maar ik ben er zeker van dat iedere match een uitdaging zal zijn.”

Teamspirit altijd goed

“Hoe dan ook is de ambitie elk jaar dezelfde: alle matchen die we kunnen winnen, moeten we winnen. We zijn nieuw in de reeks, maar we zijn een jong team dat graag bijleert en nieuwe dingen probeert. En de teamspirit zit bij ons altijd goed. Minder goed nieuws is dat Pepijn Rosseel helaas is moeten stoppen, wegens een schouderblessure.”

“Dit weekend spelen we voor de interfederale beker tegen Bouillon. Ze spelen wel een reeks lager en staan momenteel op de achtste plaats, maar Waalse ploegen kunnen soms onverwachts uit de hoek komen. Het zal sowieso een lastige match zijn omdat we eerst nog drie uur moeten rijden naar daar en dit vaak toch vermoeidheid met zich mee kan brengen. Het is belangrijk dat we steeds onze focus erbij houden tot op het laatste punt, en tonen dat we in een hogere reeks spelen.” (RV)

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur: VC Bouillon – Tievolley Tielt A.