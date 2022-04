Tievolley Tielt heeft kampioenschap in eigen handen: “Alles is mogelijk”

In derde nationale A konden de Heren van Tievolley Tielt knap met 3-0 winnen van VC Kalken dat derde staat in de stand. Door deze overwinning staat Tievolley drie punten voor op eerste achtervolger Olva Brugge, maar die hebben nog een wedstrijd tegoed.

Tievolley Tielt verloor enkele weken geleden het onderlinge duel tegen Olva Brugge met 3-1 waardoor de titelstrijd weer heel spannend werd. Tielt liet echter verder geen steken meer vallen en met nog één wedstrijd te gaan staat het drie punten voor op eerste achtervolger Olva Brugge.

“Ik weet wel dat Brugge in de heenronde een set verloren heeft tegen Jurbise”, vertelt Dante Harinck. “Op dit moment in de competitie is alles mogelijk dus ik kan er moeilijk speculaties over maken of Brugge eventueel ergens punten laat liggen in één van hun twee resterende wedstrijden. We moeten ons gewoon focussen op onze eigen wedstrijd en die drie punten pakken. We hebben het in eigen handen.” (RV)

Zaterdag 9 april om 20.00 uur: VC Aalter – Tievolley Tielt