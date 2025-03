Tievolley Tielt dames A gaan vol voor finaleticket

De dames A van Tievolley Tielt, die in Promo 1 uitkomen, strijden zondag voor een plaatsje in de finale van de West-Vlaamse beker provinciaal. Davo Wevelgem, waar ze vorig weekend nog met 3-2 van verloren in de competitie, is hun tegenstander.

“We zijn tevreden met ons seizoen, maar het kon wel meer geweest zijn. Dit seizoen hebben we al heel veel te kampen gehad met geblesseerden in onze ploeg, vooral in het midden. Wat tegen bepaalde ploegen in de reeks wel zeker een minpunt is”, opent de 22-jarige libero Iris Deleersnijder uit Bavikhove. “Gelukkig kunnen we vertrouwen op invallers van de andere damesploegen binnen Tievolley. Na de resultaten die we vorig seizoen gehaald hebben, wilden we toch zeker hoog eindigen. Het doel voor ons is nu om de tweede plaats te kunnen behouden en eindrondes te spelen om over te gaan naar nationale 3.”

Spanningen

Zondag gaat het om de beker. In de halve finale treffen ze Davo Wevelgem, die ze al kennen uit de reeks. “Wevelgem is zeker geen te onderschatten ploeg. In de heenronde hebben zij een heel sterke match gespeeld tegen ons, in het bijzonder de middenspelers wisten ons het mes op de keel te zetten”, weet Iris. “Ook in de terugronde konden we niet winnen. De match brengt wel de nodige spanningen met zich mee voor de hele ploeg. Het zal sowieso vonken geven.”

Haalbaar

Indien Tielt doorstoot naar de finale wacht hen Staden of Bevo. “Zowel Staden als Bevo zijn sterke ploegen. Kijkend naar het verloop van de competitie lijkt Staden misschien een iets haalbaardere tegenstander, maar dat wil niet zeggen dat ze onderschat moeten worden. Ze hebben immers al van Bevo gewonnen, wat ons nog niet is gelukt.”

“Bevo staat bijna elk jaar in de bekerfinale, wat hun kracht en ervaring onderstreept. Voor ons zou een wedstrijd tegen Bevo de kans bieden om te tonen wat we kunnen, hopelijk dan met alle geblesseerden terug.” (RV)

Zondag 9 maart om 15 uur: Davo Wevelgem A – Tievolley Tielt A.