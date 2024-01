Tievolley Tielt C staat voor spannend duel tegen VBC Sint-Joris B

Met Tievolley Tielt C en VBC Sint-Joris B staan de derde en vierde uit Promo 4C zaterdag tegenover elkaar. Hoewel Tievolley het vorige duel met 0-3 won in Sint-Joris gaan ze ervan uit dat het geen makkelijke wedstrijd wordt. Hun opponent won namelijk wél tegen de tweede in de stand.

“Als ploeg zijn we tevreden over de resultaten tot nu toe. Jammer van de mindere matchen tegen de eerste en tweede van onze reeks. Er zat echt meer in, maar door ziekte en blessures waren we niet op ons best”, opent de 18-jarige midden Margot Lambert uit Tielt. “Na vorig seizoen, toen we vierde eindigden in ons eerste jaar als seniorsploeg, was dit wel wat we verwachtten. We spelen in dezelfde reeks met grotendeels dezelfde ploegen. Maar elke ploeg is ook gegroeid na vorig seizoen.”

Zaterdag is er de topper tegen Sint-Joris B. “Op die wedstrijd zullen we ons goed moeten voorbereiden. Hoewel we daar in de heenronde met 0-3 wonnen was dat niet zonder enige spanning. We zijn aan elkaar gewaagd. Ook won Sint-Joris van Gits, dat tweede staat in de reeks. Het belooft een mooie match te worden.”

Promoveren

“Vorig weekend tegen Lichtervelde hadden we als ploeg een goeie match. Als we dat niveau kunnen doortrekken naar zaterdag moeten er zeker dingen mogelijk zijn. De wil is er om zo onze derde plaats in het klassement te behouden, maar dat zal zeker niet vanzelf gaan. Sint-Joris bewijst hun kwaliteiten met hun overwinning tegen ploegen boven hen in de competitie.”

“We zouden als ploeg heel graag promoveren, hoewel dit moeilijk wordt aangezien we maar derde staan. Die derde plaats behouden is dus vooral het doel om dan misschien op het einde de manche te spelen.” (RV)