Tievolley Tielt C maakt zich nu al op voor titelfeest

In Promo 3B kunnen de dames van Tievolley Tielt drie speeldagen voor het einde al het kampioenschap veilig stellen. Zaterdagavond nemen ze het thuis op tegen Jong Kuurne, dat laatste staat. Tielt, dat al iedere wedstrijd won, heeft aan één punt tegen de rode lantaarn genoeg.

Voor trainer Filip is dit uiteraard een schitterend seizoen. Zijn ploeg staat vier speeldagen voor het einde twaalf punten los op de eerste achtervolger en de dames verloren bovendien nog geen enkele wedstrijd. Daarbij werd het slechts twee keer een 3-2-overwinning. “Ik wist wel dat we een talentvolle, kwaliteitsvolle groep hadden, maar om zo dominant volleybal te brengen het hele seizoen door, dat is waanzinnig”, opent coach Filip van Welden (54) uit Deinze.

Rode lantaarn

Zaterdag ontvangen de Tieltse dames rode lantaarn Jong Kuurne. Dat zou dus geen probleem mogen vormen om zaterdag al de titel te kunnen vieren. “Normaal gezien kan het niet fout lopen, maar alles moet gespeeld worden natuurlijk. We hebben nog vier matchen om nog een punt te pakken. Mathematisch kan enkel Harelbeke nog gelijk komen, maar ook dan winnen we wellicht op basis van de sets.”

“We weten dat het kampioenschap een zekerheid is. Is het nu niet, dan het weekend erna”, weet Filip. “We kunnen dus ontspannen spelen, al zal die wedstrijd zelf misschien wat stress brengen bij sommigen. Als we spelen zoals gewoonlijk dan winnen we sowieso ook zaterdag. Vorige week heb ik constant geroteerd en de ploeg verzwakt gewoon niet.”

Volgend jaar

Voor volgend jaar in Promo 2 is het een beetje afwachten welke spelers doorschuiven naar de eerste ploeg, want daar zullen er een paar stoppen. We kijken altijd in eerste instantie naar de eigen spelers en er zijn er een aantal die het zeker aan kunnen om door te schuiven. Welke basis we volgend jaar nog zullen hebben en welke jeugd er zal bijkomen, zullen we dus nog moeten zien. Sowieso gaan we niet extern zoeken en het moet mogelijk zijn om behoud al snel te verzekeren.” (RV)

Zaterdag 8 maart, 20 uur: Tievolley Tielt C – Jong Kuurne A.