Tievolley Tielt C kampioen in Promo 3B: “We wisten dat er muziek in zat”

In Promo 3B kroonden de dames van Tievolley Tielt C zich al drie speeldagen voor het einde van de competitie tot kampioen. Tielt, dat al iedere wedstrijd won, had aan één punt tegen rode lantaarn Jong Kuurne genoeg, maar won overtuigend met 3-0 voor eigen publiek.

“Enerzijds was de wedstrijd niet super”, opent coach Filip van Welden (54) uit Deinze. “Er was iets te veel stress en we hebben niet ons niveau gehaald van de rest van het seizoen. Maar goed, het is binnen en het is feest.”

De zenuwen om kampioen te spelen, speelden Tievolley toch parten. “Een typische kampioenenmatch”, weet Filip. “De eerste twee sets winnen we toch vrij vlot. Enkel de laatste set is het echt een nippertje geweest, maar als we de derde set hadden verloren, dan hadden we die vierde wel gewonnen.”

“Ik denk wel dat we de verdiende kampioen zijn. Maar nee, het was niet te makkelijk dit seizoen. De groep heeft echt wel stappen gezet. Je moet weten: het is een groep met twee ploegen die uit promo 4 komen. Beide ploegen speelden tweede en zijn gepromoveerd. We hebben gekozen om de jonge talenten uit die ploegen samen te zetten, aangevuld met een aantal U17 provinciale speelsters. Ik wist wel dat er een goeie ploeg in zat, dat er muziek in zat, maar dat we zoiets zouden realiseren, dat had ik zeker niet verwacht dit seizoen.”

Nu is het nog de bedoeling om ongeslagen te blijven in de resterende drie wedstrijden en normaal gezien moet dat mogelijk zijn. “Volgende week trekken we naar Wevelgem dat ook onderaan staat, de week erna ontvangen we Menen dat ook al gered is, maar ook onderaan staat en de laatste wedstrijd hier thuis tegen Avelgem zal nog een moeilijke worden, denk ik.”

Droomgroep

“Eens je begint te roteren dan blijf je dat gewoon doen. De sterkte van deze ploeg is immers de ploeg. Het zijn veertien meisjes die echt heel goed aan elkaar hangen, die het elkaar gunnen om te spelen en die werken op training. De resultaten zien we op de wedstrijden. De ene wedstrijd is de ene beter, de andere wedstrijd is de ander iets beter. Het Is een droomgroep om mee te werken.”

“Een kampioensjaar vergeet je nooit en in mijn trainerscarrière is het de eerste keer dat ik als T1 kampioen speel en dat gebeurt dan samen met mijn dochter. Dat is nog extra sentiment erbij. Een geslaagd seizoen dat ik nooit meer zal vergeten”, besluit een trotse Filip.

Kern

Trainer Filip van Welden, Lara Lambert, Nante Lambert, Maxine Van De Walle, Margot Lambert, Julie Duquesne, Emmeline Thurman, Alicja Wodarz, Lena van Welden, Anouk Mahieu, Marie Lemey, Noor Van Cauwenberghe, Floor Simoens, Evy Vandecasteele, Alizée Le Couter en Joni Moyaert. (RV)