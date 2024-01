Tievolley Tielt B trekt naar autoritaire leider in Promo 1

In Promo 1 trekt de jonge ploeg van Tievolley B met halve mankracht richting leider Kortrijk B. Het team staat momenteel net boven de degradatiezone en ziet heel wat progressie in het spel. De verwachting is dan ook dat ze in de terugronde meer punten sprokkelen.

“Ik verwacht een zeer sterke ploeg met veel ervaring en veel gestalte”, opent de 21-jarige receptie-hoek Henri Van Holm uit Beernem. “Volgens mij kan deze ploeg in een reeks hoger ook voor een top 5-plaats spelen. Ze wonnen vorige week ook zeer vlot tegen nummer 3 in de stand Bavikhove (laatste set won Kortrijk met 25-9). We spelen nu in Kortrijk wat het er ook niet makkelijker op zal maken. Deze ploeg lijkt mij de grootste kanshebber voor de titel.”

“Ik denk dat als we iedere set 15 punten halen we heel tevreden mogen zijn. In vergelijking met de thuismatch zullen we zondag drie basisspelers moeten missen wegens examens, dus zal het zeer moeilijk worden om beter te doen dan in de vorige confrontatie. Bovendien hebben we maar 1 middenman ter beschikking waardoor er wat geschoven zal moeten worden met de posities. Dat is niet echt een ideale situatie om in Kortrijk iets te rapen.”

Maar het is zeker en vast al een leerrijk seizoen geweest voor Tievolley. “We hebben in de heenronde al bewezen dat we het niveau in de reeks aankunnen. Vaak waren we minstens even goed als de tegenstander, maar verliezen we de match doordat we zelf te veel onnodige fouten maken. Dit heeft er natuurlijk mee te maken dat we een heel jonge ploeg zijn met weinig ervaring. Ons jeugdig enthousiasme gaat vaak gepaard met net iets te veel fouten. In de terugronde is het aan ons om te bewijzen dat we hieruit onze lessen hebben getrokken.

“Behoud is ons enige doel dit seizoen, naast ervaring opdoen en veel bijleren. Momenteel staan we net boven de degradatieplaatsen en moet het wel haalbaar zijn om dat vast te houden”, besluit Henri. (RV)

Zondag 21 januari om 14.30 uur: Kortrijk Spurs B – Tievolley Tielt B.