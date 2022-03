Tievolley Tielt A ontvangt leider Roeselare: “We zullen blijven vechten voor plaats in de top drie”

De dames A van Tievolley Tielt lieten vorig weekend zure punten liggen tegen Torhout. Elk punt is belangrijk, want drie ploegen strijden nog om de derde plek in Promo 2A en staan op slechts één punt van elkaar. Tielt neemt het zaterdag op tegen leider Roeselare.

“Vorige weekend hebben we 2-3 verloren van Torhout C. Het was een zure nederlaag, maar we hebben gevochten tot het laatste punt. Helaas zat het geluk niet aan onze kant”, opent de 19-jarige opposite Jara Verhegghe die kapitein is van de ploeg. Zij volgt momenteel haar tweede jaar sport en bewegen aan Howest Brugge. “We zijn een team met een goede opslagdruk en die was tijdens deze match niet aanwezig. Ondanks deze nederlaag moeten we in onszelf blijven geloven. We zijn nog jong en uit die matchen kunnen we veel leren. We zullen blijven vechten om de derde plaats te behouden.”

Sterk team

“Dat zal nodig zijn want deze zaterdag ontvangen we leider Roeselare. Het is een jonge ploeg met ontzettend veel kwaliteit en talent. Tijdens de heenmatch draaiden we goed mee tot aan de twintig punten, maar daarna hebben we het laten schieten. Deze keer zullen we er alles aan doen om de drie punten thuis te kunnen houden. Tijdens de maanden januari en februari hadden we met heel wat coronagevallen te kampen, maar nu is alles terug normaal waardoor we met een sterk team de confrontatie met de leider in het klassement kunnen aangaan.”

Tievolley is een zeer warme en gezellige club

“Bij aanvang van het seizoen hadden we de doelstelling vooropgesteld om de top drie te halen. Momenteel staan we ook op die derde plaats. We mogen dus zeker tevreden zijn over ons seizoen en onze behaalde resultaten. Soms verliezen we wel eens een zuur puntje zoals dat vorige week het geval was”, aldus nog Jara. “De top drie halen is dan ook nog steeds de doelstelling. Het zal spannend worden wie er de derde plaats haalt op het einde van het seizoen. Momenteel staan Oostende, wij en Zedelgem op slechts één punt van elkaar. We blijven dus iedere week vechten voor een plaats in de top drie. Pervol Ruiselede en Roeselare zijn al te ver uitgelopen om aanspraak te kunnen maken op meer.”

Persoonlijke ambitie

“Mijn persoonlijke ambitie is om met Tievolley opnieuw zo hoog mogelijk te kunnen spelen. Ik heb ook al toegezegd dat ik volgend seizoen bij Tievolley blijf. Het is een zeer warme en gezellige club. Dat is ook de reden waarom ik hier wil blijven”, besluit Jara Verhegghe. (RV)

Zaterdag 12 maart om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – Bevo Beobank Roeselare D.