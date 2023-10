Tievolley speelt met jonge ploeg: “Dit is een seizoen waarin we vooral zullen bijleren”

In derde nationale A trekken de heren van Tievolley A zaterdag 7 oktober naar Heemelveerdegem, een ploeg waar ze weinig over weten. Bovendien heeft Tievolley een behoorlijk nieuwe ploeg en is het nog wat zoeken om ingespeeld te raken.

“Het was een uitgebreide voorbereiding. Er waren eerst fysieke trainingen en wat later pas baltrainingen. Zo is iedereen zeker klaar om een volledig seizoen goed te kunnen trainen en zware matchen te spelen”, opent de 18-jarige opposite Matthias Ide uit Pittem, die zijn eerste jaar burgerlijk ingenieur aan de UGent volgt. “Door een hersenbloeding kon ik zelf helaas niet bij de competitiestart zijn, maar ik heb wel al wat gehoord van ploeggenoten. Aalter was een sterke ploeg en wij moeten vooral nog ingespeeld geraken op elkaar.”

“De sfeer in de ploeg verbetert snel. Het is wat zoeken, want iedereen is nieuw. Maar iedereen begint elkaar nu al goed te kennen. De communicatie op het veld en het op elkaar ingespeeld zijn kunnen nog wat beter. Maar aangezien de ploegsfeer snel verbetert, zie ik dit ook snel goed komen.”

Komend weekend neemt Tievolley het op tegen Hemelveerdegem. “We hebben nog nooit tegen Hemelveerdegem gespeeld, dus ik weet niet goed wat we kunnen verwachten. Dat ik al enkele weken niet heb kunnen volleyballen helpt ook niet om een inschatting te kunnen maken. Al ben ik er wel van overtuigd dat hoe sterk de tegenstander ook zal zijn, we wel zijn zwakke plekken zullen vinden en hem zo pijn gaan kunnen doen.”

Onervaren

“Dit seizoen is een seizoen waarin we vooral zullen bijleren. We zijn een jonge, nieuwe ploeg en dus ook nog een onervaren ploeg. We zullen het lastig hebben met momenten dit seizoen. Maar als we allemaal samenwerken en blijven werken dan kan er een mooi seizoenseinde volgen.”

Matthias recupereert na een hersenbloeding en hersenschudding op 14 september en zal waarschijnlijk nog een paar weken niet mogen sporten en zal dan alles weer moeten opbouwen. Naast Matthias mist Tievolley ook Arne Weymans, middenman, wegens een schouderblessure. Hij is zes weken out. (RV)

Zaterdag 7 oktober om 20.30 uur: SSJ Hemelveerdegem A – Tievolley Tielt A.