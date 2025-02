Tievolley maakt zich op voor topper: “Blij over ons seizoen”

In Promo 1 staan de nummer twee en nummer één dit weekend tegenover elkaar. Tievolley Tielt volgt op vijf punten van Bevo C en hoopt de kloof te kunnen verkleinen. Toch moet het ook dan nog hopen op foutjes van de leider om aanspraak te maken op de titel.

“We zijn zeker tevreden over ons seizoen. Onze ambitie was minstens top drie aangezien we dat vorig jaar ook gehaald hebben. We staan nu op een mooie tweede plaats, dus we kunnen zeker niet klagen”, opent de 22-jarige receptie-hoek Nienke D’hont uit Sint-Eloois-Winkel. Ze is toe aan haar derde seizoen bij Tievolley en kwam over van Lendelede. “Maar het blijft elke match hard werken om de punten binnen te halen. Elk team is aan elkaar gewaagd en er kunnen veel verrassingen gebeuren in deze reeks.”

Sterk team

Zaterdag ontvangt Tielt leider Bevo Roeselare C voor dé topper uit Promo 1. “Momenteel is er een kloof van vijf punten met leider Bevo. Indien wij winnen, komen we op twee punten en moeten we hopen op foutjes bij de tegenstander tijdens de resterende matchen. Indien dat gebeurt, willen wij daar zeker van profiteren, maar anders focussen wij ons op onze tweede plaats. Bevo C is immers een heel sterk team dat op alle posities sterk kan dreigen. We zullen alles geven om het hen moeilijk te maken, want natuurlijk willen wij de drie punten graag thuis houden.”

Gezonde spanning

“De match tegen de leider brengt altijd wat spanning met zich mee”, weet Nienke. “Gezonde spanning natuurlijk. We willen graag bewijzen waarom ons team tweede staat en het hen zo moeilijk maken ondanks de omstandigheden. We zitten met een aantal geblesseerde speelsters, maar ons team is breed genoeg om dit op te vangen.”

Het team voelt zich ook klaar om zich te meten met een niveau hoger. “Dit team heeft zeker potentieel om in derde nationale te spelen. We willen steeds bijleren en houden van een uitdaging. Daarom kijken we dan ook uit naar de match tegen Bevo”, besluit Nienke. (RV)

Zaterdag 8 februari om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – Bevo Roeselare C.