Tievolley Heren A op zoek naar punten: “Er kan nog veel gebeuren”

In tweede nationale is het voor nieuwkomer Tievolley Tielt een moeilijk seizoen. Maar de ploeg is ervan overtuigd dat ze hier enkel beter van worden en dat ze nog veel in hun mars hebben. Zaterdag is Hofstade-Zemst een haalbare kaart.

“Je hoopt natuurlijk altijd op beter, maar we zijn wel altijd realistisch gebleven. We wisten op voorhand dat we een veel moeilijker seizoen gingen hebben dan vorig jaar omdat de tegenstanders een pak beter zijn”, opent opposite Jeroen Devey (24) uit Middelkerke. “Maar in het begin van het seizoen lieten we eigenlijk al heel mooie dingen zien. Alleen werd dat nooit echt beloond met punten. De zege van afgelopen zaterdag tegen Knack was echt een beloning voor ons werk van de afgelopen maanden. Zaterdag spelen we tegen Hofstade-Zemst. Ik ken de ploeg niet echt, maar ik weet dat ze een goeie receptie-hoekspeler hebben met ervaring op het hoogste niveau. We gaan proberen om ons niveau van de laatste match aan te houden en dan zien we wel wat er mogelijk is. Als je voorlaatste staat, is iedere wedstrijd een belangrijke wedstrijd tegen de degradatie. Maar we voelen geen extra druk voor de match in Zemst. Het zou mooi meegenomen zijn als we deze wedstrijd winnen, maar het seizoen is nog maar halfweg. Er kan nog veel gebeuren. Wij hebben absoluut de ambitie om in tweede nationale te blijven. In de eerste plaats voor de club. Het bestuur heeft op het einde van vorig seizoen extra inspanningen geleverd om ons op dit niveau te laten spelen. En in de tweede plaats voor onszelf. Natuurlijk is het leuker om alles te winnen, maar als speler leer je meer bij wanneer je tegen een betere tegenstander speelt.” (RV)

Zaterdag 10 december om 20.30 uur: Hostade-Zemst – Tievolley Tielt A.