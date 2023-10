Tievolley dames A helemaal klaar voor een druk weekend

Dit weekend staan er twee wedstrijden op het programma voor Tievolley Tielt dames A. Zaterdag kruisen ze de degens met VT Gullegem A in Promo 1 en zondag staat VKt Torhout B tegenover hen in een bekerduel. De promovendus is alvast gemotiveerd om beide duels tot een goed einde te brengen.

“Dit seizoen zijn we van start gegaan met een nieuwe trainer”, opent de 21-jarige opposite en kapitein van de ploeg Jara Verhegghe. “Laurents Deprez kon dit seizoen in Promo 1 aanvangen met een gemotiveerde groep spelers die niet snel zal opgeven.”

Moeilijk in te schatten

Na vier speeldagen tellen de dames 4 punten en staan op een negende plaats. Op zaterdag speelt Tievolley Tielt een competitiewedstrijd tegen Gullegem dat met zes punten een gedeelde zesde positie bekleedt. Een tegenstander die nog moeilijk in te schatten is voor de dames. “We kennen de ploeg niet”, vertelt Jara. “Het is dan ook ons eerste jaar in promo 1. Zoals eerder vermeld zijn we een ploeg die niet snel zal opgeven dus ook bij deze wedstrijd zullen we er alles aan doen om de wedstrijd naar ons toe te trekken en de overwinning binnen te halen.”

Tievolley kreeg al enkele sterke tegenstanders voorgeschoteld vroeg in het seizoen, maar bewees alvast dat het niet zomaar aan de kant gezet wordt. De dag erna, op zondag, nemen de dames het al op tegen VKt Torhout B in een bekerwedstrijd.

Torhout B zit in dezelfde reeks als Tievolley en ze ontmoetten elkaar al op de tweede speeldag. Daarbij moest Tievolley in Torhout zijn meerdere erkennen. “Elke match moet gespeeld worden en we zullen ook elke match ons honderd procent inzetten om die te winnen. Aangezien het ons eerste jaar in promo 1 is, moeten we realistisch zijn met onze ambities”, is Jara zich bewust. “Maar ambities kunnen uiteraard elk moment aangepast worden naarmate het seizoen vordert.” (RV)

Zaterdag 14 oktober om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – VT Gullegem A; zondag 15 oktober om 18 uur: Tievolley Tielt A – VKt Torhout B.