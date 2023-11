Tievolley C speelt topper met leidersplaats als inzet

De dames van Tievolley Tielt C staan aan de leiding in Promo 4C. Zaterdag spelen ze thuis de topper tegen Torhout E dat met evenveel punten op de derde plaats staat. Vorig seizoen werd het telkens een spannende strijd tussen de twee ploegen met elk een overwinning.

“We hadden het na ons vorig seizoen enigszins wel verwacht dat we een sterk seizoen zouden draaien dit jaar”, opent de 18-jarige midden- en hoekaanvaller Margot Lambrecht uit Tielt die voor industrieel ingenieur studeert. “Vorig jaar eindigden we vierde in een toch wel sterke reeks. Ook dit jaar spelen we eigenlijk in bijna dezelfde reeks met hier en daar toch kleine veranderingen van de ploegen. Het is elke keer echter kijken en opletten want er zijn vaak ploegen die in een nieuw seizoen ook sterker voor de dag komen. De resterende matchen voor nieuwjaar beloven wel pittig te worden tegen ploegen uit de linker kolom. Misschien praten we in december al helemaal anders.”

Sprong maken

En zaterdag is het al zover, een eerste goede waardemeter. “Tegen Torhout zal het sowieso een leuke wedstrijd worden. Ze brengen verzorgd volleybal. Vorig jaar was het ook twee keer heel spannend en nipt. We wonnen beide één keer en telkens in 5 sets. We halen precies het beste volleybal in elkaar naar boven. Alhoewel zij dit seizoen met een compleet ander team aantreden in onze reeks, moeten we ons zeker voorbereiden op een team dat op het niveau van het Torhout van vorig jaar speelt, ze staan niet zomaar op die gedeelde eerste plaats.”

“We zouden graag de sprong naar promo 3 maken met onze groep omdat dat vorig jaar net niet gelukt is. We zullen wel moeten volhouden want zoals vorig jaar zitten we in een heel sterke reeks met heel sterke concurrenten. Ook dit jaar voelen we dat er iets mogelijk is. Maar ook dit jaar zijn er duidelijk meerdere ploegen die heel gewaagd zijn aan elkaar en die elk zullen vechten voor de titel”, weet Margot.

Zaterdag 18 november om 16 uur: Tievolley C – VKt Torhout E.