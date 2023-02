Tievolley C op bezoek bij leider Torhout: “Er zal druk zijn bij hen”

In Promo 4C trekt Tievolley Tielt C dit weekend naar leider Torhout. Beide ploegen hebben wat recht te zetten, na de nederlaag in de laatste competitiewedstrijd.

“We zijn heel tevreden tot hier toe, met onze resultaten én met het niveau dat we halen. Als nieuw startende ploeg bij de senioren was het moeilijk om onze verwachtingen uit te spreken”, zegt de 18-jarige middenspeler Margot Lambert uit Tielt. “We overtreffen tot dusver onze stoutste dromen, met een voorlopige vierde plaats. Het doet heel stiekem dromen van meer. Al zullen we zeker tevreden zijn als we die vierde plaats kunnen vasthouden tot op het einde van het seizoen. Een leuk extraatje is ook de onderlinge strijd met Tielt B, om vóór elkaar te eindigen. Maar de sfeer tussen beide ploegen is best oké. Dat kan ik je verzekeren. Enkel in de aanloop naar de onderlinge duels was de sfeer wat pittiger.”

“Torhout D is een sterke ploeg. Uit de heenmatch herinner ik mij dat zij heel snel de scorende oplossing vinden. Ze passen zich heel snel aan aan veranderende wedstrijdsituaties. Zij zijn ongetwijfeld titelkandidaat. Om onze eigen droom in leven te houden moeten we daar winnen. Dat zal echter niet eenvoudig zijn. Na de mindere prestatie van vorig weekend moeten we misschien bescheiden stellen dat al wat we daar kunnen rapen gewoon bonus is voor ons. Beide ploegen staan door de nederlaag op de vorige speeldag een beetje met de rug tegen de muur. Ik ga ervan uit dat er wat druk zal zijn bij Torhout.” (RV)

Zaterdag 25 februari om 15.00 uur: VKt Torhout D – Tievolley C