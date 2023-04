Thiemen Ocket met Decospan Menen op bezoek bij ex-club Gent: “Ik ben mijn ex-coach dankbaar”

Na vier nederlagen op rij in de play-offs was het zaterdag dan toch eens bingo voor Decospan Menen. Het klopte Aalst na een thriller met 3-2 en mag weer naar boven kijken in het klassement. “De top 2 halen, wordt moeilijk, maar waarom zouden we niet van de derde plek mogen dromen”, vraagt Thiemen Ocket zich af.

“We hebben tegen Aalst getoond dat we het nog kunnen”, opent Thiemen Ocket (21) met een brede lach. “Al waren we nog niet top maar we hebben weer een stapje voorwaarts gezet. We zijn blij dat we eindelijk nog eens konden winnen. We hadden wel al vertrouwen gepuurd uit de eerste set tegen Maaseik vorige week. Dat was het allerbeste dat we dit seizoen al serveerden. Ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie dingen kunnen laten zien in deze nacompetitie.”

Heeft Decospan de ambities bijgesteld na de slechte start? “Eigenlijk niet”, zegt Ocket. “De top 2 halen wordt moeilijk maar we kunnen zeker nog bij de eerste vier eindigen. Waarom zouden we zelfs niet van een derde plek mogen dromen als we de positieve lijn kunnen doortrekken? We moeten er vol voor gaan.”

Speciale verplaatsing

“Het is al een lang seizoen geweest met wedstrijden in de Champions League en de Belgische Beker maar iedereen geeft zich nog volledig om het seizoen in schoonheid te kunnen eindigen.” Zaterdag wacht een duel in Gent. Tijdens de heenmatch werd Menen in eigen zaal van het parket geveegd. Thiemen Ocket hoopt dat het deze keer anders zal uitdraaien. “De Oost-Vlamingen zijn sterk bezig en deden Maaseik vorige week wankelen. Toch denk ik dat we in staat moeten zijn om de drie punten te veroveren. Alleen als we zelf een degelijk niveau halen, is dat haalbaar. Het blijft voor mij ook een speciale verplaatsing want Gent heeft mij als eerste club op het hoogste niveau de kans gegeven en ik ken hier iedereen. Ik ben coach Van Huffel ook dankbaar dat hij mij het vertrouwen geschonken heeft. Onder zijn vleugels heb ik veel opgestoken en deed ik ervaring op in de Liga A. Eigenlijk is het jammer voor Gent en voor het Belgische volleybal jammer dat hij ermee stopt na dit seizoen. De competitie verliest een sympathieke trainer met een positieve ingesteldheid.”

Champions League

Thiemen Ocket heeft nog een jaar contract bij Menen en speelt volgend seizoen zonder ongelukken nog voor de ploeg van Frank Depestele. “Ik voel me hier goed en heb al progressie geboekt. Qua speelkansen ben ik ook tevreden al mag het natuurlijk altijd ietsje meer zijn. Toch hoor je me niet klagen. Ik heb als invaller zelfs al mogen proeven van de Champions League.” (Maxime Petit)