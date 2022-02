Thiemen Ocket (20) speelt bekerfinale met Caruur Gent: “Dé jaarlijkse hoogdag voor volleybal in België”

Geen usual suspects zoals Knack Roeselare of Maaseik in de bekerfinale volleybal dit jaar. Het zijn Caruur Gent en Lindemans Aalst die het zondag tegen elkaar opnemen in het Sportpaleis. Thiemen Ocket (20) uit Wingene beseft dat hij met Gent clubgeschiedenis kan schrijven. “Dit is dé jaarlijkse hoogdag voor het volleybal in België.”

Voor Caruur Gent is het de allereerste keer dat ze zich weten te plaatsen voor de bekerfinale. Het team staat momenteel zesde in het klassement en mag zich dan ook de underdog noemen tegen subtopper Lindemans Aalst. Al is een overwinning zeker niet onmogelijk, beseffen ze ook in de Oost-Vlaamse hoofdstad. “Het is niet zo dat er een ploeg al het hele seizoen ongeslagen is en boven de rest uitsteekt. Dan weet je dat de kansen op winst heel beperkt zouden zijn. Nu geloven we echt wel dat het kan, we krijgen de kans om clubgeschiedenis te schrijven”, klinkt het strijdvaardig bij de 20-jarige spelverdeler Thiemen Ocket.

Wennen aan zaal

“Enkele weken geleden wisten we Aalst nog in eigen huis te verslaan en sindsdien leden zij ook al een tweetal zware nederlagen in de competitie. Misschien is de timing wel perfect. Zelf zullen we alvast al het mogelijke doen om in topvorm in het Sportpaleis te staan. Zo trekken we al vanaf de vrijdagavond op afzondering en gaan we op zaterdag al even wennen aan de zaal. Geen overbodige luxe, want het Sportpaleis is natuurlijk gigantisch. Het dieptezicht en de belichting is er helemaal anders dan in een gewone sporthal.”

Niet alleen de zaal is anders, ook de sfeer is tijdens een bekerfinale traditioneel wat meer uitgelaten. Thiemen gelooft echter dat zijn ploeg hier goed mee zal omgaan. “Normaal gaan we ieder jaar kijken naar de bekerfinale om de sfeer op te snuiven. Het is altijd een dik feest, het publiek is veel heviger… Het is gewoon de jaarlijkse hoogdag voor het volleybal in België. Heel mooi dus dat we nu zelf die match mogen spelen. Ik ben er bovendien van overtuigd dat onze groep voldoende professioneel is om de focus te behouden, ondanks die ongewone omstandigheden.”

Als spelverdeler bij Caruur Gent moet Thiemen het dit seizoen vooral van invalbeurten hebben, als doublure van Tim Degruyter (32).

Ideale club

“Tim is bij Gent een echt clubicoon en ook gewoon een heel goede spelverdeler”, klinkt het sportief. “Als invaller probeer ik echter steeds mijn steentje bij te dragen, al is het maar voor enkele opslagen. Ik krijg regelmatig kansen en denk ook dat Gent een ideale club is voor mij, om als jonge speler kennis te maken met volleybal op het hoogste niveau.”

Zondag 27 februari om 13.45 uur in het Sportpaleis: Caruur Gent – Lindemans Aalst.