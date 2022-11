The Blue Wall supportert trouw voor Knack Volley: “Hopen op het Sportpaleis”

Met de 0-3 bij Caruur Gent nam Knack Volley zaterdag in de kwartfinale een bekerhorde waarover het vorig seizoen tegen Menen struikelde. Dat doet bij supportersclub The Blue Wall de hoop op fysieke aanwezigheid voor de finale in het Sportpaleis op 26 februari opleven.

Na het voorzichtige opstartjaar het jongste seizoen pakken de verantwoordelijken nu uit met een versterking van de werking. “En dat met dezelfde doelstelling als bij die doorstart vanuit het Animatieteam, dat de werking na twee vervelende coronajaren opschortte”, zegt Sam Declercq, die samen met Dries Eeckhout, Lien T’Joen en Kristof Wijnants de kar trok. Daar kwam oud-speler Stijn Dejonckheere rap bij met een pak creatieve ideeën. “Wij vinden in het versterken van de band tussen supporters en spelers maar ook clubbestuur de bestaansreden van onze supportersclub. Die toenadering willen wij bewerken in een geest van positieve samenwerking en respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Als tussenpersoon voor een vlotte wisselwerking is de aanwezigheid van Stijn Dejonckheere een grote troef.”

Sociale media

“Het grote verschil met de werking van het vroegere Animatieteam ligt vooral in het feit dat men lidmaatschap moet betalen. Dat ligt met 15 euro bewust niet hoog. En kon eigenlijk al meteen terugverdiend worden door een aankoop in de Knackwebshop met als korting diezelfde 15 euro. Dat is nog altijd zo. Wij klokten af op een dertigtal leden. In onze werking behielden wij ook initiatieven van het Animatieteam, zoals het referendum Speler van het Jaar. Waarbij een lid van de supportersclub uitgeloot werd om de winnaar ervan zijn trofee te overhandigen en in ruil zijn gesigneerd wedstrijdtruitje te ontvangen. Lobke Vervaele was de gelukkige. En is nog altijd gelukkig met dat spelerskleinood.”

Wij kunnen terugblikken op een geslaagd eerste werkingsjaar

De trommelaars die de supporters wakker roffelen als het al eens minder vlot tijdens een wedstrijd en op ritme houden als het lekker loopt, zijn een ander restant van de Animatieteamwerking. “Dries Eeckhout is niet alleen financieel verantwoordelijke van de supportersclub. Hij is ook de voorslager in het trommeltrio met de slagmaten James Coryn, vroeger ook al lid van het Animatieream, en Wouter Denoulet. Lien T’Joen en Kristof Wijnants verzorgen de relaties met onze sponsors.” Sam Declercq van zijn kant coördineert de werking van de sociale media. “De jongere supporters bereiken wij vooral via de sociale media en daar zetten wij stilaan compleet op in. Naarmate het seizoen vorderde, groeide het aantal volgers. Via Facebook, waarbij wij momenteel zowat 460 volgers tellen, en Instagram, met 230 volgers, groeit die belangstelling sinds het seizoenbegin. Wij posten nieuwtjes die de website niet halen; bij wedstrijden filmen wij bepaalde belangrijke passages en sturen die door, zodat supporters die de wedstrijd niet kunnen volgen toch op de hoogte blijven. Bij de spelers kennen wij ook succes met die sociale media.”

Supportersreizen

“Wij kunnen dan ook terugblikken op een geslaagd eerste werkingsjaar en willen die werking nog versterken. Door onder meer de oudere supporters die de sociale media niet zo genegen zijn en evenmin via de website de club volgen, te betrekken bij de supportersclub. Daarom zullen wij bij de volgende thuiswedstrijden ook flyers bezorgen waarop er kan ingeschreven worden als lid. Op termijn denken wij ook aan het maken van vlaggen of truitjes. Maar wij willen vooral weer supportersreizen organiseren. Het wordt in deze tijd van hogere energiekosten voor eigen verplaatsing overigens ook belangrijk om aan georganiseerd vervoer te doen. Nu al staat vast dat wij een bus inleggen voor de verplaatsing naar Maaseik op zaterdag 17 december. En voor de Europese terugwedstrijd in het Franse Tours zal er een supportersreis georganiseerd worden met de TGV via Penta-reizen. Met in het achterhoofd ook de verplaatsing naar het Sportpaleis.”

The Blue Wall is online te volgen op Facebook, Instagram en via de website. Er worden ook nog medewerkers gezocht.