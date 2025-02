Tea Radovic zet straks volgende stap in volleycarrière

Hoekspeelster Tea Radovic is aan haar laatste maanden bij Darta Bevo Roeselare toe. Volgend seizoen verkast zij naar Tchalou als tussenstap naar het buitenland. Zij gelooft wel voluit in de titelkansen van Darta Bevo.

De nog altijd maar 17-jarige hoekspeelster is aan haar derde seizoen in de Liga toe waarin zij een basisspeelster werd. “Met dank aan de meer professionelere aanpak dit seizoen bij Darta Bevo Roeselare”, zegt de Roeselaarse, die in haar laatste jaar middelbaar zit.

Uit een reportage begin dit seizoen blijkt dat zij een professionele volleybalcarrière ambieert. Met als voorbeeld pa Dragan Radovic die een internationale loopbaan uitbouwde en onder meer in Knack enkele seizoenen als middenspeler rondmaakte. Tea zelf vergaarde de jongste seizoenen heel wat selecties bij de nationale jeugdploegen en trainde al mee met de Yellow Tigers.

“Het was een moeilijke beslissing om na dit seizoen Darta Bevo te verlaten en in te gaan op het aanbod van Tchalou”, geeft Tea mee. “Ik zie dit evenwel vooral als een voorbereiding én een overstap op termijn naar het buitenland en een professionele sportloopbaan. Met dank aan de kansen die ik hier kreeg.”

Titelstrijd

“De meer professionele aanpak die dit seizoen bij Bevo uitgebouwd werd, maakte dat ik een sterke progressie maakte en basisspeelster werd. Wij startten het seizoen met de ambitie de top drie te halen. Door de goede resultaten is die opgetrokken naar de landstitel. Ik zou dan ook graag naar Tchalou trekken met de kampioenstitel op zak”, ambieert Tea.

Darta Bevo staat momenteel op de tweede plaats met 41 punten, achter Asterix Beveren dat 42 punten telt. Zaterdag staat de onderlinge topper tussen de top twee in de Tomabelhal ingeschreven als laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Een week later beginnen de play-offs, een minicompetitie in heen en terug met de eerste zes ploegen. Belangrijk is dat de punten die tot nu toe behaald werden voor de helft meegenomen worden. Bij volle wedstrijdwinst zaterdag (3-0 of 3-1) start Darta Bevo met 22 punten als leider de play-offs waarna de eerste twee de titelfinale naar drie winnende wedstrijden spelen. “In de heenronde wonnen wij 2-3 van Beveren. Met het thuisvoordeel moeten wij voluit voor de drie punten gaan.” (RBD)

Zaterdag 8 februari om 20.30 uur: Darta Bevo Roeselare – Asterix AVO Beveren.