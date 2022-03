Tchalou toont zich sterker dan Hermes Oostende

Na de 3-1-nederlaag in Tchalou leed Hermes Oostende thuis een 2-3-verliesbeurt tegen de Henegouwers. Hermes moet binnenkort in een mini-competitie knokken om de plaatsen zeven tot en met negen.

Bij Hermes ontbrak zaterdag libero Megan Vanden Berghe, die een zware hersenschudding had opgelopen op training. Fanny Lafeber verving haar als libero.

Tchalou geloofde volop in haar kansen en had zelfs een 50-tal heel luidruchtige en enthousiaste supporters meegebracht uit Henegouwen. Dat stond in schril contrast met de amper 40 opgedaagde Hermessupporters …. Op die manier maakte Tchalou er eigenlijk een thuismatch van.

In de initiële set serveerde Yana De Leeuw in één ruk naar 6-0. Die beslissende kloof konden de bezoeksters niet meer dichten: 11-4; 16-11; 21-14 en 25-19. Tchalou vatte de tweede set furieus aan: 0-3 en 4-8. Hermes ging daarbij receptioneel in de fout. De Kroatische opposite Marijeta Runjic (topscoorster met 27 punten) was uitstkend! Hermes kon de bordjes in evenwicht brengen bij 10-10, maar dat was van korte duur: 10-14 en 14-20. Hermes kreeg opnieuw hoop bij 21-21, maar onder impuls van het constant aanmoedigende publiek zette Runjic de 23-25 op het scorebord.

De derde set was dus alles of niets voor de kustploeg. Tchalou had immers aan twee sets voldoende voor de totaalzege over heen- en terugmatch. Die verliep aanvankelijk nog spannend: 5-5 en 9-10. Bij 13-14 bezorgde Marie Abrassart van achter de opslaglijn Hermes de doodsteek: 13-18. Juliette Thevenin en Marijeta Runjic deden de rest aan het net: bij 17-20 ging het licht bij Oostende zelfs volledig uit: 17-25 en de kwalificatie voor Tchalou was binnen.

Yana De Leeuw serveerde in de vierde set naar 5-0 Tchalou bleef nu constant op achtervolgen aangewezen: 12-7; 17-10; 21-13 en 25-17. Er volgde dus nog een tie-break (enkel voor de eer) waarbij Tchalou terug met haar basiszes aantrad. Het zag er lange tijd uit dat Hermes toch nog met een 3-2 zege zou eindigen: 5-1, 8-4 en 13-9. Tchalou bewees echter nogmaals dat het nooit opgeeft, schitterend verdedigt en aanvalt. Runjic serveerde naar 13-12. Hermes kon twee matchballen niet verzilveren bij 14-12 en 14-13. Ook Tchalou liet 3 matchballen liggen bij 14-15; 15-16 en 16-17. De vierde matchbal (Runjic uiteraard) bij 17-18 was de goeie: 17-19. Tchalou won de match met 2-3.

(PR)