Supporters Knack Roeselare ontvangen spelers als helden na verloren finale CEV Cup: “Promotie voor het volleybal”

Na de verloren finale tegen Modena maakten de spelers van Knack Roeselare toch nog even tijd voor de supporters. Hoewel de klok bijna middernacht aantikte, stond de Expo nog bomvol voor de lokale volleybalhelden.

De ontgoocheling na de verloren finale van de CEV Cup was groot bij de spelers. Toch maakten ze nog tijd voor de supporters. In de Expo, waar meer dan 1.500 supporters die geen ticket hadden de match op groot scherm volgden, verschenen ze op het podium om hun fans te bedanken voor de steun. Het eerste woord was voor kapitein Matthijs Verhanneman. “Meteen na de match waren we vooral ontgoocheld”, wist die te vertellen. “Tuurlijk hadden we hier liever met een gouden medaille gestaan. Maar wat voor ons nog belangrijker is, is de vele steun die we de afgelopen periode gevoeld hebben. Jullie waren ongelofelijk. De respons die we kregen was enorm. Samen met jullie hebben we het Belgische volleybal weer op de kaart gezet”, aldus de kapitein.

Hopelijk werkt dit inspirerend

“Als speler is het fantastisch om zo’n publiek achter je te hebben. Hopelijk kan dit vele jongens en meisjes inspireren voor deze fantastische sport”, voegt Matthijs er nog aan toe. Daarna nam mister data Steven Vanmedegael het woord. In het Engels, zodat alle spelers zijn boodschap konden begrijpen, stak hij nog eens de loftrompet af voor deze ploeg. “Er komen belangrijke weken aan. We hebben jullie nog nodig, want het kampioenschap is nog lang.”

Ook al tikte de klok bijna middernacht aan, toch tekenden nog heel wat supporters present in de Expohallen. © Stefaan Beel

Hij was amper uitgesproken of het publiek, ondanks het late uur nog talrijk aanwezig, liet een enthousiaste ‘dé Knack’ door de zaal rollen. De huldiging werd afgesloten met een luidkeels meegezongen You’ll Never Walk Alone, waarna de spelers nog even tijd maakten voor een praatje met het publiek.

Lang rust hebben ze niet, want vrijdagavond al ontvangt de Roeselaarse trots Greenyard Maaseik. Een belangrijke wedstrijd met oog op het kampioenschap.