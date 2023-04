Supporters Knack Roeselare klaar voor een – hopelijk – historisch duel

De supporters van Knack Volley Roeselare waren al vroeg van de partij voor de finale van de CEV Cup tegen Modena. Zowel diegene met een ticket als zij zonder werden verwelkomd in de Expo waar ze vol spanning aftelden.

De Tomabelhal is vanavond goed voor zo’n 2.500 supporters, met hier en daar wat pers ook, die allen hopen op een goede wedstrijd. Alle tickets waren op een uurtje de deur uit. Om de andere supporters ook de kans te bieden de match in de sfeer te volgen staat er een groot scherm in de aanpalende Expo, daar is ook alle horeca voorzien. Al vanaf 18 uur, toen de deuren openden, was het er aangenaam druk in een opperbeste sfeer. En vol vertrouwen, want na een 0-3 overwinning vorige week in Italië is de kans niet klein dat Knack aan het langste eind trekt.



Burgemeester Kris Declercq kroop al even op het podium om de supporters toe te spreken. Met ‘Oltegoare’, maar ook met een ‘De Knack’ uit volle borst. Een perfecte opwarmer voor de wedstrijd zelf. Maar winnen of verliezen, het feit dat dé Knack in de finale staat betekent al heel wat. De Knack-spelers zijn sowieso al helden. Na de wedstrijd worden ze dan ook sowieso gehuldigd.