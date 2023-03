Supporters Knack Roeselare gaan uit de bol op Schiervelde

Een veertigtal supporters van Knack Roeselare gingen woensdagavond uit de bol in sporthal Schiervelde tijdens het bekijken van de heenwedstrijd van de finale van de CEV-Cup.

Hun favoriete volleybalclub stuntte tegen de Italiaanse topploeg Modena door in Italië met 0-3 te gaan winnen. “Volgende week verwachten we een kolkend Schiervelde. De taxi om ons naar huis te brengen na het feestje is reeds besteld.”

Terwijl in Italië zo’n tweehonderdtal supporters Knack Roeselare aanmoedigden, volgden veertig fans woensdagavond de eerste finalewedstrijd van de CEV-Cup op groot scherm in de cafetaria van sporthal Schiervelde. Zij zagen Knack schitteren.

Terugmatch vanuit Bali

Bij elke mooie aanval veerden de supporters op, ieder punt werd intens beleefd. “Onze zoon Seppe Rotty speelt bij Knack. Mijn man is mee naar Italië om te supporteren, maar omdat ik lesgeef was het moeilijk om mee te reizen. Het leek me leuker om hier tussen het volk de wedstrijd te volgen. Ook Seppes vriendin, mijn dochter en mijn nichtje zijn mee”, aldus Joke Swyngedouw.

Bij de terugmatch kan mama Rotty er spijtig genoeg niet bij zijn. “We zijn dan op reis naar Bali, maar zullen vandaaruit zeker de match op televisie bekijken.”

Groot feest

Seppes vriendin Renske volgde in de cafetaria samen met de vriendinnen van volleyballers Dennis Deroey en Simon Plaskie de wedstrijd. “Wat onze mannen nu aan het doen zijn is gewoon fantastisch. We gaven hen wel een kans om te stunten, maar wat we nu zien is ongelooflijk.”

Renske, Griet en Julie kijken alvast uit naar de terugwedstrijd van volgende week woensdag. “Of ze nu winnen of niet, het wordt een groot feest. De kans bestaat dat onze mannen dan vroeger naar huis gaan om zich voor te bereiden op de daaropvolgende wedstrijd tegen Maaseik. Maar ook wij verdienen wel een feestje, de taxi om ons naar huis te brengen is inmiddels al besteld”, lachen Renske, Griet en Julie.

Full house

In 2002, 21 jaar geleden, won Knack al eens een Europese beker. “Ik was er toen ook bij, maar veel herinner ik me er niet meer van. Wat de volleybalploeg nu gepresteerd heeft, had ik zeker niet verwacht”, aldus Stijn Couvreur.

Bij Knack verwacht men volgende week woensdag een full house. De kaarten voor de finalewedstrijd waren in een mum van tijd uitverkocht, maar voor andere supporters wordt er volgende week een groot scherm geplaatst in de Expo Hallen. “Het zal hier een zottenkot zijn. Hopelijk wordt het een groot feest.”