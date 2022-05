Stijn van Schie en François Lecat verlaten Knack Volley Roeselare

Knack Volley Roeselare neemt afscheid van Stijn van Schie en François Lecat.

Knack Volley neemt afscheid van Stijn van Schie. De immer vriendelijke Nederlander kwam in het seizoen 2019-2020 over van Caruur Gent na eerdere passages bij het Talentteam Papendal, VoCASA, Zwolle en Groningen. Hij kreeg meteen het lange tijd ingehouden iconische shirtnummer 7 van Ivan Contreras.

Alhoewel de bank dikwijls zijn lot was, bleef de 201 cm lange Noorderbuur zich steevast keihard inzetten op training en was hij altijd paraat om, soms op ondankbare momenten, in te vallen. Zo hielp hij Knack Volley mee om twee landstitels, twee bekers en een supercup binnen te rijven. Als receptie-hoek was hij ook niet te beroerd om, na het uitvallen van Gavenda, zich dit jaar om te scholen tot opposite.

François Lecat. © foto VDB

Moordende concurrentie

Ook François Lecat neemt afscheid van Knack Volley. Toen halverwege het seizoen bleek dat het met Filip Gavenda niet zou lukken, moest Knack onverwacht op zoek naar een waardige vervanger. Een ervaren opposite werd niet gevonden, maar mits het doorschuiven van Stijn van Schie kwam er wel een ervaren receptie-hoek in het vizier: François Lecat. Hoe ervaren? Lees maar mee: Axis Shanks Guibertin, Euphony Asse-Lennik, Noliko Maaseik en Lindemans Aalst (België), Netwerk STV (Nederland), Calzedonia Verona, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia en Peimar Volley (Italië), Narbonne Volley (Frankrijk) en tenslotte Al Arabi (Qatar).

Het siert de 29-jarige Red Dragon dat hij, rekening houdende met de moordende concurrentie op de receptie-hoek bij Knack Volley, zijn ervaring en motivatie op elke training liet blijken en zo mee het hele team naar een hoger niveau hielp optillen. Hij was ook altijd paraat om op moeilijke momenten in te vallen.