Stijn D’Hulst verlengt overeenkomst met Knack tot 2029: “Knack is mijn volleybalthuis”

De sportieve cel van Knack Volley bereikte met spelverdeler Stijn D’Hulst een nieuwe overeenkomst. De 33-jarige spelverdeler verlengt zijn contract met de club voor vier seizoenen tot 2029.

De sportieve cel van Knack Volley, die samengesteld is uit algemeen directeur Dirk Specenier, Stefaan Coussée, Luc Van Valckenborgh en trainer Steven Vanmedegael, heeft een pak werk voor de boeg, want zes spelers van het huidige team zijn einde contract. Een eerste positief resultaat is de verlenging van het contract van spelverdeler Stijn D’Hulst voor vier seizoenen. In een videoboodschap meldt hij de supporters overigens dat goede nieuws. Hij had nochtans een zowel sportief als financieel uitdagend aanbod van de Poolse ploeg Stal Nysa op zak.

“Het duurde toch enige tijd vooraleer ik uiteindelijk de beslissing nam om bij Knack mijn volleyballoopbaan verder te zetten”, geeft D’Hulst mee. “Op sportief vlak kwam het aanbod van Stal Nysa wel heel uitdagend over. Nysa is geen echte topper, maar zij dwongen er wel de play-offs af en de Poolse competitie is één van de sterkste in Europa met het surplus van een enorme beleving door de supporters. Anderzijds had ik in drie seizoenen buitenlands volleybal, waarvan één seizoen Düren en twee in de Italiaanse competitie bij Civitanova, alles al beleefd. Ik werd Italiaans kampioen en bekerwinnaar, won er de Champions League en het WK voor clubs. Ik speelde tussen wereldsterren als Bruno Rezende, Osmany Juantorena en Yoandy Leal Hidalgo. Dat zorgde voor een enorme progressie bij mij.”

“Bij Knack anderzijds geniet ik heel wat vertrouwen van het bestuur, speel ik mee in de top van het Europees volleybal en de sportieve uitdaging is er ook elk jaar opnieuw even groot. Maar volleyballen bij Knack sluit ook perfect aan op privévlak met ons gezin en zoontje. Knack is dan ook mijn volleybalthuis en ik koos overtuigend graag voor een verlenging tot en met het seizoen 2028-2029.”

Twaalfde seizoen

Stijn D’Hulst sloeg als peuter een eerste seizoen bij Kortrijk op het leer en trok dan naar de jeugdopleiding in Marke dat later tot Marke-Webis fusioneerde. In het vijfde middelbaar trok hij naar de Topsportschool Volleybal en sloot in het seizoen 2010-2011 als 19-jarige aan bij Knack. Hij bleef er zeven seizoenen en vooral de twee laatste competities werd hij een gewaardeerde stand-in voor toenmalig spelverdeler Trinidad. Dat laatste seizoen was hij geblesseerd in de play-offs, waarin D’Hulst een groot aandeel had in de titel. Stijn was jong, wilde wat en ging in op het aanbod van het Duitse Düren, waarna twee seizoenen Civitanova volgden.

Het seizoen 2020-2021 kwam Stijn D’Hulst terug naar Knack en is er bezig aan zijn twaalfde seizoen. “Ik kreeg een voorstel om met vier seizoenen die overeenkomst te verlengen. In een sport waar er gewoonlijk maar over contracten van één of twee seizoenen onderhandeld wordt, is dat een teken van groot vertrouwen. Ook dat speelde mee in mijn beslissing om bij Roeselare verder te doen.”

Maar nu over naar de orde van de dag. Knack opende de BeNe Conference tegen de Nederlandse top vier met een vlotte zege bij Apeldoorn. Zaterdag volgt de eerste thuiswedstrijd in dat nieuwe competitieformat tegen PDK Huizen. Na de eerste speeldag, waarin Lycurgus Groningen won in Aalst, is duidelijk dat Knack en Lycurgus de uitgesproken titelkandidaten zijn. Het komt er voor Knack dus op aan bij de drie andere ploegen geen punten te laten.

In de CEV Cup ligt de 2-3-nederlaag tegen Tours nog bij elke supporter fris in het geheugen waarbij Knack met on-Europese setstanden van twee keer 25-15 en een 24-20 in set drie optie op drie punten nam, maar niet kon besluiten. Tours bleef met 28-30 in de wedstrijd, dwong met 23-25 de belle af om daarin met 10-15 de dagzege en twee punten te behalen. Woensdag volgt de terugwedstrijd in Tours. Knack moet er met 0-3 of 1-3 winnen om door te stoten naar de halve finale. Bij bellewinst wordt een golden set gespeeld voor de kwalificatie.

Zaterdag 22 februari 20.30 uur: Knack Volley – PDK Huizen.

Woensdag 26 februari 20 uur: Tours VB – Knack Volley.