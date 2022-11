Stijn D’Hulst (Knack Volley) tegen ex-ploeg Lube Civitanova

Zaterdag staat voor Knack met de competitiewedstrijd tegen Achel de prelude op een aartsmoeilijke decembermaand op het programma. Stijn D’Hulst (31) hunkert daarbij naar de komst van zijn ex-ploeg Civitanova naar Roeselare op woensdag 30 november.

De spelverdeler is aan zijn tiende seizoen toe bij Knack Volley. Hij haalde daarbij zeven titels naast vijf bekers en won evenveel keer de Supercup. Tussendoor trok hij één seizoen naar het Duitse Düren en speelde hij twee seizoenen bij Lube Civitanova. Met die Italiaanse topper won hij in 2019 zowel de European Champions League als de Wereldbeker voor clubs vooraleer hij naar Knack terugkeerde. Met de ervaring van drie seizoenen buitenlands volleybal stuurt hij nog heel ambitieus het team aan.

Versterkt collectief

Stijn D’Hulst stelt dat het resultaat van die acht wedstrijden in 26 dagen mee bepaalt hoe de rest van het seizoen na de jaarwisseling verloopt. “Omdat daarin de dubbele halve finale voor de Belgische beker tegen Maaseik geprogrammeerd staat naast twee Europese thuiswedstrijden (Civitanova en Benfica, red.) hebben wij geen alternatief, wij moeten winnen om de scherpe seizoensambities niet te hypothekeren.” De vlotte zege tegen Waremme van zaterdag met een omzeggens compleet andere ploeg illustreerde vooral dat Knack in de breedte versterkt is. Of niet? “Dat hebben de supporters nu pas kunnen zien. Wij wisten dit al van het moment dat die transfers bekend waren. Maar vooral op training konden wij dat dagelijks vaststellen. Die wedstrijd tegen Waremme was een ideale gelegenheid om enkele spelers die met kleine kwaaltjes sukkelen extra rust te geven in functie van die belangrijke wedstrijden.” Maar eerst is er nog de competitiewedstrijd tegen rode lantaarn Achel. “Ook die wedstrijd wordt au serieux genomen. Wij hebben als groep al voldoende bewezen dat wij elke wedstrijd even gemotiveerd aanpakken.”

Lube Civitanova

De wedstrijd van woensdag 30 november tegen Lube Civitanova staat bij Stijn D’Hulst dan wel al sinds de loting met rood omrand. “Het is altijd speciaal als je tegen een ex-ploeg kunt aantreden. Die drie seizoenen in het buitenland zal ik nooit vergeten. Eigenlijk was ik geen twee volle seizoenen bij Civitanova actief, want dat tweede seizoen werd in maart vroegtijdig stopgezet. Na de heenwedstrijd in de kwartfinale van de CL in Schiervelde was dat. Wij wonnen 0-3 met de eerste set krappe 29-31 winst. De terugwedstrijd verviel door de pandemie. Na dat seizoen keerde ik naar Knack terug. Met een pak ervaring als surplus. Die internationale passage in mijn sportcarrière maakte mij niet alleen beter als volleybalspeler, ik kwam er ook als persoonlijkheid rijker uit. Of ik nog contacten onderhoud met de Italianen? Met sommige spelers wel, al zijn ondertussen heel wat spelers vertrokken. Maar na de loting werden dan wel heel wat berichten gewisseld, vooral met leden uit de omkadering van de ploeg. Ik kijk uit naar hun komst.”

Sterk team

Na twee wedstrijden staat Civitanova op kop met vijf punten, Tours telt drie punten, Knack en Benfica staan met twee punten gelijk. “Na de met 0-3 verloren openingswedstrijd tegen Tours waren wij als groep ontgoocheld om het resultaat. Tours speelde evenwel een heel sterke partij. Wij speelden zeker niet slecht, maar Europees is niet slecht spelen niet goed genoeg om te winnen. Een week later konden wij bij Benfica dan wel bellewinst halen nadat wij 1-2 voorkwamen en even uitzicht hadden op 1-3. Maar die zege was er, waardoor wij de derde plaats bekleden.”

Civitanova won dan wel 1-3 bij Tours. Maar D’Hulst gelooft in de winstkansen thuis tegen Civitanova. “De ploeg is heel wat gewijzigd met vooral heel wat jongere spelers. Het blijft uiteraard een sterk team dat evenwel nog te veel met ups en downs acteert. En daarvan moeten wij kunnen profiteren om voor die eerste setzege te gaan. Wij zullen anderzijds ons sterkste niveau moeten halen en boven onszelf moeten uitstijgen. Wij bewezen evenwel dat wij dit kunnen op Europees vlak. Dan is alles nog mogelijk in de strijd om de kwalificatie of barrageronde als tweede geklasseerde.”





Zaterdag 26 november om 20.30 uur: Knack Volley – Tectum Achel.

Woensdag 30 november om 20.30 uur: Knack Volley – Lube Civitanova.