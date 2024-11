Stijn D’Hulst kijkt uit naar Champions League met Knack Volley: “Blijft interessante uitdaging”

Met de thuiswedstrijd zaterdag tegen het Haasrode Leuven van coach Hendrik Tuerlinckx en de openingswedstrijd van de Champions League woensdag in Milaan draait de mallemolen voor Knack Volley op volle toeren. Voor Stijn D’Hulst betekent een wedstrijd in Italië altijd iets speciaals.

De Roeselaarse spelverdeler, aan zijn twaalfde seizoen toe bij Knack, maakte twee seizoenen deel uit van de Italiaanse wereldploeg Civitanova nadat hij een jaar eerder van Knack Volley naar het Duitse Düren trok. “Na zeven seizoenen Knack voelde ik mij rijp voor een buitenlands avontuur”, herinnert Stijn D’Hulst zich nog levendig.

“Bij Knack lag ik toen in balans met de Spaanse spelverdeler Trinidad. Het Duitse Düren deed mij een aanbod dat interessant genoeg was om die uitdaging aan te gaan. Ik werd er eerste spelverdeler en kon na dat seizoen verlengen. Ik gokte toen evenwel en hield de boot af. Wij speelden in die zomer met de Red Dragons het WK in Italië, dat viel voor mij best mee en ik kreeg een aanbod voor twee seizoenen van Civitanova. Die buitenlandse passage was heel belangrijk voor de progressie die ik er maakte. Niet alleen op sportief vlak maar ook privé. Met de transfer naar Duitsland trad ik meteen uit mijn comfortzone. Je wordt er persoonlijk rijper door, want je bent voor alles op jezelf aangewezen. Ook sportief zette ik grote stappen. Gedurende twee jaar dagelijks tussen wereldspelers trainen, dat maakt jezelf ook beter. Ik kreeg er als tweede spelverdeler wel heel wat speelkansen en uiteindelijk werd ik er Italiaans kampioen en bekerwinnaar, wij wonnen de Europese Champions League én de wereldbeker voor ploegen.”

Champions League

Er is evenwel ook een keerzijde aan de medaille. “Mijn vader is overleden toen ik in Italië zat en dat moet je dan op je eentje zien te verwerken. Was wel even een moeilijke periode. Na dat tweede seizoen wou ik meer spelen en toen kwam het aanbod van Roeselare op het gepaste moment. Ook voor mijn familiale leven. Ondertussen ben ik er weer het vijfde seizoen aan de slag en won sedert ik terug ben vier titels, drie bekers en twee supercups plus een zilveren medaille in de CEV-beker. Ik maakte blijkbaar de juiste keuze.”

In die topsportbeleving met Knack vormt de Europese campagne een vast onderdeel en uitdaging. Ook dit seizoen waarin Knack zijn 23ste Champions League campagne aansnijdt en nog altijd de enige Belgische ploeg is die een Europabeker won, de Top Teams Cup in 2002. Knack opent de poulefase woensdag 13 november in Milaan. De Poolse topploeg Zawiercie en het Oostenrijkse Innsbruck zijn de andere opponenten. Er zijn vijf poules, de winnaar gaat door naar de kwartfinales, de tweedes spelen met de beste derde een barragematch om de resterende drie ploegen voor die kwartfinales aan te duiden.

Wat zijn de kansen voor Knack? “Milaan en Zawiercie zijn dé uitgesproken kandidaten voor de groepszege en tweede stek. In principe moeten wij twee keer kunnen winnen van Innsbruck. Die wedstrijden tegen de uitgesproken kandidaten voor de groepswinst vormen dan wel twee uitdagingen om onszelf te overtreffen. Wij moeten elke wedstrijd set per set bekijken en deelwinst nastreven. De eigen mogelijkheden aftoetsen aan de beste Europese ploegen vormt al een wedstrijdmotivatie op zich.”

Weerzien met Reggers

En wat voor die openingspartij in Milaan? “Ik was heel verheugd te horen dat wij weer een Italiaanse ploeg in onze poule kregen. Milaan, dat is ook een weerzien met Ferre Reggers, die er een vaste stek heeft als hoofdaanvaller. In de Super Lega loopt het momenteel wat minder met de ploeg die weggezakt is naar een negende stek. Maar het blijft hoe dan ook een wereldtopper.”

Knack kon de jongste campagnes al uithalen tegen Italiaanse ploegen door een Modena en Piacenza te kloppen. Is een herhaling vatbaar? “De tijd dat de Italianen Knack onderschatten lijkt mij voorbij. Als wij in Milaan een punt kunnen sprokkelen dan wordt het al een succes”, rondt Stijn D’Hulst af.

Zaterdag 9 november om 20.30 uur: Knack Roeselare – VC Haasrode Leuven.

Woensdag 13 november om 18.30 uur: Allianz Milano – Knack Roeselare.