Stijn D’Hulst drie seizoenen langer bij Knack Roeselare

Tussen spelverdeler Stijn D’Hulst en Knack Volley werd een overeenkomst gesloten om de samenwerking met drie seizoenen te verlengen. D’Hulst was einde contract na zijn rentree bij Knack, de nieuwe overeenkomst loopt tot en met het seizoen 2024-2025.

De zondag 31-jarige D’Hulst kwam in het seizoen 2010-2011 als talentvol jongere bij Knack. Hij verkaste het seizoen 2017-2018 naar het Duitse Powervolleys Düren en maakte daarna twee seizoenen deel uit van de Italiaanse topper Cucine Lube Civitanova. Aan de zijde van wereldtoppers won hij in 2019 niet alleen de Scudetto maar ook de CEV Champions League én het FIVB Club World Championship.

D’Hulst keerde met een pak ervaring twee seizoenen geleden naar Knack terug en leidde de club meteen naar de titel, de twaalfde in de rij. Het leverde hem oververdiend het predikaat ‘Speler van het jaar’ op. Straks kan hj in zijn negende seizoen Knack zijn zevende titel halen. Hij won ook al vier keer de beker en er staan vier Supercups in zijn vitrinekast.

Met deze contactverlenging bevestgt Knack zijn langetermijnstrategie en bevestigt de sportieve ambities voor de komende seizoenen.

(RBD)