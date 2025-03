Stijn Dejonckheere wordt co-CEO bij Knack Roeselare: “Sportieve en structurele topprestaties verder uitbouwen”

Knack Roeselare sloeg zondag in het Antwerps Sportpaleis in drie sets zijn zeventiende nationale beker overtuigend bijeen tegen Decospan Menen. Dat nieuwe succes belet evenwel niet dat binnen het bestuur de organisatie en structuur niet bijgestuurd wordt. Zo komt oud-speler Stijn Dejonckheere als co-CEO mee aan de leiding van de club.

Met deze benoeming kiest Knack Volley Roeselare voor een nieuwe dynamiek, die de club op structureel vlak een extra impuls moet geven. “Daarbij blijft de ambitie onveranderd het verder uitbouwen van sportieve en structurele topprestaties”, zegt Dirk Specenier.

Ervaring en passie

Elf jaar al staat hij als algemeen directeur aan het roer van de club. Hij is trouwens verheugd over deze nieuw stap in de organisatie. “Stijn brengt niet alleen heel wat ervaring mee, maar ook een diepgewortelde passie voor de club. Zijn achtergrond als topsporter bij Knack, maar ook zijn zakelijke expertise als ondernemer maken van hem de ideale partner om Knack Volley naar nieuwe hoogten te leiden.”

Stijn Dejonckheere is geen onbekende bij Knack Volley Roeselare. Na zijn spelerscarrière bij Knack, waarmee hij in de periode 2012-2019 als libero vijf titels en evenveel bekers won, stortte hij zich op het ondernemerschap en werd hij medezaakvoerder van Clementine, een succesvol videoproductiehuis in Roeselare. Hij bleef bij Knack wel actief achter de schermen in de rol van brand manager, waar hij zijn creativiteit en visie inzette om de club mee verder uit te bouwen.

Motor in Vlaanderen

Zelf kijkt Stijn er naar uit om als co-CEO naast Dirk Specenier meer verantwoordelijkheid te nemen in de leiding van de club. “De club kende onder CEO Dirk Specenier een doorgedreven professionalisering. Met Knack zijn wij de motor geworden van het professioneel volleybal in Vlaanderen en ik er naar uit om samen met hem de club verder te doen floreren. Mogen meespelen in de kleuren van Knack Roeselare was een jongensdroom die uitkwam. Ik kijk er naar uit en voel mij trots om dit nu samen met Dirk Specenier als bestuurder te kunnen verderzetten.”

Ook voorzitter Rik Vervisch noemt het aantrekken van Stijn Dejonckheere een belangrijke stap vooruit en een opportuniteit die zich maar één keer voordoet. (RBD)