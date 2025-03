Stijn Dejonckheere van speler tot codirecteur Knack Volley: “Knack blijft mijn leven”

Zes jaar nadat Stijn Dejonckheere zijn vaste stek als libero in de kleedkamer van de Tomabelhal doorgaf, bezet hij sinds begin deze maand een bureel van de ondertussen tot REO Arena omgedoopte accommodatie als codirecteur van Knack Volley. Het is een nieuwe uitdaging en voltijdse opdracht.

“Hiermee kiezen wij als club voor een nieuwe dynamiek die op structureel vlak een extra impuls moet geven. Samen zullen wij ervoor zorgen dat de club blijft groeien en innoveren zowel op als naast het veld”, zegt algemeen directeur Dirk Specenier.

Stijn Dejonckheere (37) was overigens na zijn topsportcarrière van 2012 tot 2019 nooit helemaal weg van Knack. “Ik bleef trainen met de B-ploeg en zal dat blijven doen om fit te blijven. De laatste twee seizoenen van mijn spelerscarrière had ik in het maken van videofilmpjes een nieuwe passie ontdekt. Zo kwam ik in contact met het videoproductiehuis Clementine waar ik medezaakvoerder van werd, tot ik eind vorig jaar een nieuwe professionele uitdaging zocht. Ik contacteerde diverse firma’s en kwam uiteindelijk bij Knack Volley terecht. Ik was er na mijn spelerscarrière ook achter de schermen als brandmanager betrokken en ik fungeerde voor directeur Dirk Specenier als een klankbord bij de werking van de club.” Deze samenwerking werd met de benoeming van Stijn Dejonckheere als voltijdse codirecteur geofficialiseerd.

Leidersduo

“Het betekent dat wij samen de operationele leiding van de club waarnemen en dat op alle vlakken. Zowel wat de jeugdwerking betreft als de Ligaploeg. Onder de leiding van Dirk Specenier kende de club een doorgedreven professionalisering waardoor Knack eigenlijk de motor geworden is van het professioneel volleybal in Vlaanderen. Samen willen wij dat verderzetten waarin wij onze sterktes in diverse deelaspecten kunnen aanwenden. In die zin vullen wij elkaar aan met de competenties van bankdirecteur Specenier op het financiële vlak waar ik mijn creatieve inbreng op andere vlakken kan laten meespreken. Momenteel ben ik mij aan het inwerken in de jeugdwerking, want wij willen meer spelers zoals Basil Dermaux laten doorgroeien naar de eerste ploeg om maar één voorbeeld te noemen”, zegt Stijn. “Anderzijds zijn mijn connecties met heel wat spelers belangrijk voor het aantrekken van nieuwe spelers. Ook naar de sponsors toe is er belangrijk werk te klaren. Van wie nu eigenlijk het voorstel kwam om samen te werken, weet ik eigenlijk zelf niet. Uiteindelijk is het onderling organisch gegroeid en beiden voelen wij ons best met dat gedeelde directeurschap. Ik voel mij overigens trots om in deze nieuwe functie die organisatie mee vorm te geven.” Vorige week kregen de vrijwilligers een videoboodschap in de mailbox waarbij de spelers als ploeg hen bedankten voor hun onbaatzuchtige inzet. Dat bleek een actie te zijn van Stijn Dejonckheere. “Klopt, wij maakten voor het tachtigtal vrijwilligers een persoonlijke videoboodschap vanuit de spelersgroep. Want de werking van een club teert op sterke vrijwilligers”, onderstreept de codirecteur een ander aspect van een topclub.