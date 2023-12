Stevige degradatiestrijd dreigt voor Katjes Ieper

Het is een complex seizoen voor Katjes Ieper, dat voorlopig niet weggeraakt uit de degradatiezone in reeks Promo 3. Secretaris Miranda Vanderstraeten hoopt op progressie en wil vooral benadrukken dat de jeugdwerking bij de Katjes floreert.

Net als vorig seizoen lijken de Katjes weer op een helse degradatiestrijd af te stevenen. Met een grotendeels vernieuwde en verjongde ploeg is dat geen verrassing, al had secretaris Miranda Vanderstraeten op iets meer gehoopt. “Ik zie wel degelijk progressie maar de meisjes geraken maar niet volledig op elkaar ingespeeld”, legt de 50-jarige Ieperse de vinger op de wonde. “Dat we door de vele studenten tijdens de week slechts met een vijftal speelsters kunnen trainen, maakt de taak van onze coach Jean Luc Wouts er natuurlijk ook niet gemakkelijker op. Bovendien heb ik het niveau in deze reeks de voorbije jaren een flink stuk zien stijgen en beschikken wij over te weinig aanvalskracht om de punten af te maken. Gelukkig blijven de meisjes strijdvaardig om net als vorig seizoen alsnog het behoud af te dwingen.”

Miranda Vanderstraeten is al een vijftiental jaar een van de drijvende krachten bij Katjes Ieper. “Hoeveel jaren er nog bijkomen? Stel me die vraag eind dit seizoen nog maar eens”, lacht Miranda. “Ik denk dat heel veel bestuursleden het met mij zullen eens zijn: het wordt elk jaar lastiger om geëngageerde vrijwilligers te vinden.”

Goede jeugdwerking

“Een jammerlijke tendens is ook dat de ouders van de volleybalsters steeds minder fysiek aanwezig zijn en dat is toch een aderlating, zeker voor het familiegevoel binnen een club als de onze. Wel kunnen wij nog steeds trots zijn op onze jeugdwerking. Elk seizoen stijgt het aantal aangesloten jeugdspeelsters. Het feit dat elk van de speelsters bij de A-kern uit onze eigen jeugd komt, is daar het mooiste bewijs van.” (TVI)

Zaterdag 2 december om 17 uur: Bidavo Bissegem C – Katjes Ieper.