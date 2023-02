Stephanie Lauwaerts (Gidas Gits): “Bouwen vanuit de eigen jeugd”

Na het door de coronapandemie geannuleerde volleybalseizoen besliste het bestuur van Gidas Gits om niet meer in te schrijven met Gits A in de op één na hoogste provinciale reeks en integendeel met de tweede ploeg een doorstart te nemen in Promo 4.

Omdat de ploeg enkele moeilijke campagnes doorspartelde en opeenvolgende trainers de schwung niet in het team kregen wordt nu voluit de kaart van de eigen jeugd getrokken met de tweede ploeg en vanuit die basis bouwen ze aan een nieuwe ploeg.

Stephanie Lauwaerts, die toen de tweede ploeg begeleidde, kreeg het vertrouwen voor die doorstart. “Al van voor de coronaperikelen belandde ik op vraag van kennissen als trainster bij Gits. De groep speelvreugde bijbrengen en die eigen opgeleide speelsters stilaan naar een sterk collectief begeleiden was de ruime opdracht die ik vanuit het bestuur meekreeg”, zegt Lauwaerts.

“Wij wisten vooraf dat dit met vallen en opstaan zou gebeuren en dat leverde het jongste seizoen toch wat successen op. Met omzeggens dezelfde nog altijd jonge groep speelsters, de oudsten zijn nog altijd maar prille twintigers, werken wij dit seizoen verder.”

Dat is dan in Promo 4C waarin Gidas na 15 wedstrijden 4 keer won. Daarmee prijkt Gits op een negende plaats met wel 10 punten achterstand op het achtste geklasseerde Wingene C. “Wij willen voor het resterend competitiegedeelte het trio ploegen dat achter ons staat zo houden en de achterstand op onze directe voorganger toch nog kleiner maken”,verwoordt de coach de ambitie.

“Zaterdagnamiddag moeten wij daarin een eerste stap zetten met de verplaatsing naar het als laatste geklasseerde Zwevezele C. Het kan de start van een goed seizoenseinde worden. Wij verloren al te veel sets met het kleinste verschil. Dat omkeren moet extra wedstrijdwinst opleveren.”

(RBD)

Zaterdag 11 februari om 15.30 uur: Elckerlyc Zwevezele C – Gidas Gits