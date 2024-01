Stan Cattrijsse is zowel speler als bestuurslid bij Volley Bredene: “Een groot hart voor de club”

Het ziet ernaar uit dat de heren van Volley Bredene, die in derde nationale uitkomen, er ook dit jaar zullen in slagen om zich op dat niveau te handhaven. Middenspeler Stan Cattrijsse (24) is een van de sterkhouders van de ploeg. De HR-beleidsmedewerker bij scholengroep Stroom is daarnaast ook ploegverantwoordelijke en bestuurslid. Iemand met een groot hart voor de club waarvan hij ondertussen al bijna twintig jaar lid is.

Voor Stan Cattrijsse was een oproep van Volley Bredene om jonge kinderen te laten proeven van volleybal het begin van zijn liefde voor deze sport. “Vroeger wou ik altijd graag voetballen, maar dat mocht niet van mijn ouders. Vandaar dat ze wellicht reageerden op die oproep van de club. Gaandeweg ben ik het spelletje beginnen appreciëren. Toen duidelijk werd dat we een talentvolle jeugdploeg hadden, besefte ik dat volleybal voor altijd mijn favoriete hobby zou blijven. Er zijn nog verschillende jongens uit die tijd die deel uitmaken van onze ploeg in derde nationale. Met mijn broer Lars, Maxim Clarysse en Robin Delhaise sta ik nog elke week op het veld en dat is toch wel redelijk uniek.”

Weinig leeftijdsgenoten van Stan Cattrijsse zijn lid van het bestuur van een sportvereniging. “Ik ben opgegroeid met de overtuiging dat het belangrijk is dat iedereen binnen de club op jou kan rekenen. Volleybal komt voor mij op de eerste plaats. Op een familiefeest kom ik soms pas later aan als we die dag een wedstrijd moeten spelen. Ik wil mijn vrienden dan ook niet in de steek laten. Toen mij gevraagd werd of ik ploegverantwoordelijke wilde worden, heb ik daar eigenlijk zonder nadenken positief op gereageerd. Toen onze vorige voorzitter me vroeg om lid te worden van het bestuur zag ik dat wel zitten. Als bestuurslid ben je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club. Je weet wat er gebeurt met het budget, welke keuzes gemaakt worden en vooral hoeveel vrije tijd bestuursleden opofferen om de club draaiende te houden. Sinds ik bestuurslid ben, besef ik heel goed dat sommige mensen vaak kritiek leveren over zaken waar ze niets van af weten. Dat is bijzonder jammer.”

Nationaal niveau

Stan Cattrijsse moet niet lang nadenken om enkele mooie herinneringen op te halen. “Ik hou heel wat mooie herinneringen over aan die bijna twintig jaar bij Volley Bredene. De twee bekers die we veroverden toen ik nog bij de jeugd speelde, zal ik niet snel vergeten. We slaagden er twee keer in om een achterstand om te buigen in een overwinning. Uiteraard is de promotie naar derde nationale nog steeds het hoogtepunt uit mijn carrière. In de eindronde voor promotie wonnen we alle wedstrijden. Voor de meeste jongens van de ploeg was het de eerste keer dat ze in nationale speelden. Zoiets vergeet je niet snel.”

Terechte trots

Voor de Bredenaar is engagement een belangrijk begrip. “Ik zie bij veel jongere spelers van de club dat volleybal niet langer op de eerste plaats komt. Ik mis bij hen die pure overgave. Andere bezigheden krijgen dan veel sneller voorrang op een match of training. Ook over de toekomst van het herenvolleybal maak ik me eerlijk gezegd wat zorgen. Volley Bredene is één van de uitzonderingen, want we slagen er nog in om twee senioren herenploegen tussen de lijnen te brengen. Vorig jaar waren in eerste provinciale amper negen ploegen ingeschreven. Bij de jeugd is het nog erger. Het is ontzettend moeilijk om jongens warm te maken om te volleyballen. Voor kleinere clubs is het haast onmogelijk om nog een jongensploeg in te schrijven in de jeugdreeksen. Ik wil zeker geen negatief beeld ophangen van onze club, want we doen het heel goed. Honderddertig leden en vier seniorenploegen is iets om trots op te zijn.”

Uiteraard is Stan Cattrijsse blij dat zijn ploeg erin slaagt om zich te handhaven in derde nationale. “We horen thuis op dat niveau. Volgend seizoen zijn er enkele spelers die de sloffen aan de haak hangen en het wordt dus zaak om enkele nieuwe jongens aan te trekken”, besluit Stan Cattrijsse. (PDC)