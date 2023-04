Sprookje van Knack Roeselare kent jammer genoeg geen ‘happy end’

Er waren eens vijf West-Vlamingen.

Zij vormden team met een Vlaams-Brabants ervaren trekpaard dat de groep op sleeptouw neemt, een Antwerps ontbolsterend talent, een fiere Hollander, een talenrijke Est, een rijzige Braziliaan, een koele Noor en een vlot scorende Argentijn, met een Russische naam en ook de dubbele nationaliteit. Een internationaal gezelschap, met vooral ook een grote lokale inbreng. Minstens de helft van de ploeg op het terrein is telkens West-Vlaams. Aan het sportieve hoofd daarvan twee jonge trainers, allebei uit het Leuvense, maar ondertussen ook al hier bij ons hun draai gevonden. Allebei zijn ze behept door data, voor elke wedstrijd wordt de tegenstander tot in de puntjes geanalyseerd.

Het klinkt als het begin van een sprookje, maar sportief kende dat woensdag geen ‘happy end’. Extrasportief moet de galamatch die de CEV Cup finale nu eenmaal was, de club toch een serieuze boost kunnen geven.

Roeselare is een aantrekkingspool voor heel wat jonge spelers, die uit eigen competitie krijg je iedere week te zien. Maar het is ook zaak om die lokale jongens te omringen met de juiste buitenlanders. De Est Märt Tammearu is de jongste van het team, maar staat nu al op de radar van de topclubs. Dat men Pablo Kukartsev, toch ook al 30 jaar, in Spanje vond is een pluim voor de scouting. De man speelt een indrukwekkend seizoen, volgend jaar trekt hij 30 kilometer verderop naar Tourcoing. Jammer dat die handtekening er al stond voor Knack Volley Roeselare in de finale geraakte. Maar deze familieman zal Roeselare zeker nooit vergeten, zijn zoontje werd hier geboren.

Het sportieve plaatje is rond, maar spelers en staf kunnen ook vooral hun ding doen dankzij een stabiele omgeving. Sinds vier maanden nam Rik Vervisch daar de touwtjes over van Francis De Nolf, de overgang verliep vlot en de nieuwe preses legde meteen ook zijn eigen accenten. Knack Volley heeft – net als heel wat sportclubs – ook nieuwe impulsen nodig: nieuwe sponsors, jonge fans en jeugdig talent dat ook graag wil volleyballen. En als visitekaartje kan de match – een event dat perfect werd georganiseerd – tegen Modena dan zeker tellen.