Sportiva Langemark ontvangt VT Brugge: “Uitgelezen kans om de rode lantaarn door te geven”

Sportiva Langemark gaat zondag in de degradatietopper tegen VT Brugge vol voor de tweede overwinning van het seizoen. Coach Dieter Decramer blijft ondanks het blessureleed en de vele nederlagen optimistisch.

“We hebben wel iets recht te zetten, want ik herinner me dat we in de heenronde tegen de Bruggelingen een complete off-day kenden”, vertelt coach Dieter Decramer. “Als we ons niveau van de voorbije matchen kunnen evenaren, moeten we zeker de tweede driepunter van het seizoen kunnen pakken. Met Judy Parmentier die terugkomt na een vijftal weken blessureleed, beschikken we bovendien over een extra wapen die ons hopelijk kan helpen om de overwinning thuis te houden. We willen zeker niet als laatste eindigen, en krijgen zondag een uitgelezen kans om de rode lantaarn door te geven.”

Jonge talenten

Sportiva Langemark kampeert al het hele seizoen in de kelder van het klassement. Coach Dieter Decramer zag enkele basisspeelsters uitvallen en moest noodgedwongen beroep doen op de jonge talenten. “We staan al het hele seizoen in de hoek waar de klappen vallen, maar de manier waarop onze jeugdspeelsters zich in moeilijke omstandigheden in de basisploeg hebben geïntegreerd kan me alleen maar tevreden stemmen. Zij tonen gedrevenheid en ambitie en bewijzen elke week opnieuw dat zij de toekomst van deze club zijn. Voor mij is het in dit moeilijke seizoen ook een mooie opsteker om te zien hoe onze youngsters elke week progressie boeken.”

Geen illusies

Rest de vraag of Sportiva Langemark zich dit seizoen nog uit de degradatiezorgen weet te volleyballen. “Volgens mij zakken er twee ploegen naar Promo 2, dus over het behoud moeten we ons niet al te veel illusies meer maken”, is Dieter Decramer realistisch. “De kloof met Vlamvo B, negende in de stand, bedraagt al tien punten. We focussen ons in het vervolg van de competitie beter op de ontwikkeling van onze jonge talenten.” (TVI)

Zondag 29 januari om 20.30 uur: Sportiva Langemark A – VT Brugge A.