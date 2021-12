Sportief manager Koen Defoor (Kerdavo Avelgem A) blikt vooruit op topduel: “Vorm van de dag zal doorslaggevend zijn”

In Promo 1 staat zaterdagavond de absolute topper tussen Kerdavo Avelgem A en Elckerlyc Zwevezele A in Sporthal Ter Muncken op het programma. De nummers een en twee uit het klassement nemen het tegen elkaar op. Vorig weekend won de ploeg van sportief manager Koen Defoor al voor de negende keer op rij. Tegen Damesvolley Waregem werd het 3-1.

“We hadden ons verwacht aan stevig weerwerk van een enthousiast Waregem”, steekt Avelgemnaar Koen Defoor (59) van wal. “Iedereen die tegen de eerste van het klassement uitkomt, is super gemotiveerd. Waregem startte dan ook heel sterk, verdedigde goed, en wij moesten de rol lossen in de eerste set. Enkele tactische wissels in de tweede set zorgden voor vlotte winst, ook in set drie. In de vierde set kon je ons betrappen op iets meer foutjes, waardoor een goed acterend Waregem in het spoor bleef. Uiteindelijk haalden we het met onze ervaring.”

Ruime kern

“Dit was een bewijs dat je een teamprestatie nodig hebt. Dit is het verhaal van de eerste ronde. Als de een iets minder presteert, staat de ander klaar om over te nemen. Dat is het toffe aan de ploeg. We hebben een ruime kern die goed met elkaar overweg kan. Maar liefst 13 van de 16 kernspeelsters komen uit onze eigen jeugdwerking. Toch wel een signaal dat het kan.”

We hebben de ambitie om terug een ploeg in nationale te hebben

Zaterdag staat Avelgem met Zedelgem tegenover nog een ongeslagen ploeg. “Zwevezele is een mix van ervaring en jeugd. Dat dit geen gemakkelijke klus zal worden spreekt voor zich. De vorm van de dag zal doorslaggevend zijn. Het zal zonder publiek moeten. Wij zullen er in ieder geval klaar voor zijn, maar onze tegenstander van dienst evenzeer.”

Derde nationale?

“We zijn aan de weg terug hogerop aan het werken. We maakten de promotie in het seizoen ‘19-’20. De ambitie was om een rustig seizoen te draaien in ’20-‘21, en dan deze campagne de top in Promo 1. We kenden de ploegen niet, maar nu hebben we de meesten al aan het werk gezien. We kunnen ons echter als leider niet meer verstoppen. We willen meedoen tot op het einde, maar zullen moeten afrekenen met ploegen als Zwevezele, Roeselare en Wevelgem als outsider. We hebben de ambitie om terug een ploeg in nationale te hebben. Met deze kern zouden we niet bang hoeven te zijn om het niveau aan te kunnen. We zouden een rustig seizoen draaien. Maar ook met onze tweede ploeg willen we hogerop. In Promo 4 staan we aan de leiding. Daar zou een opmars naar Promo 2 aangewezen zijn. De kloof met de eerste ploeg zou zo een stuk gedicht zijn”, besluit Koen Defoor. (ELD)

Zaterdag 4 december om 20u30: Kerdavo Avelgem A – Elckerlyc Zwevezele A.