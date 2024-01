Spanning voor derby tussen IVT en Lendelede

Zaterdag ontvangt Izegems Volley Team A in Promo 2A de buren van VT Merlo Lendelede B. Opposite Amber Demeurisse (19) kent er heel wat van de spelers en is uitermate gebrand op een overwinning. Beide teams zullen het onderste uit de kan halen, want wie verliest, mag dat even aanhoren.

“Ik kijk altijd uit naar de matchen tegen Lendelede. Het zijn altijd leuke wedstrijden”, opent de 19-jarige opposite Amber Demeurisse uit Izegem. “Ik verwacht dat we het niet makkelijk zullen hebben, maar als we spelen zoals de laatste twee matchen hopen we de winst te pakken. Maar ik wil de hoop niet te hoog zetten, want we mogen Lendelede zeker niet onderschatten. Ik ken bovendien redelijk wat mensen in Lendelede. Dat maakt het extra spannend en geeft toch een extra boost om er vol voor te gaan. Anders mag ik het een tijdje aanhoren dat we verloren”, knipoogt Amber.

“De laatste twee matchen speelden we echt als een team. Ook onze opslagen en aanvallen zijn erop vooruit gegaan. We raken meer aan elkaar gewend, wat het spelen vlotter maakt. De sfeer op het veld is bovendien fantastisch momenteel, wat het zoveel aangenamer maakt. We gaan ervoor als een team tot het laatste punt. Als we zo spelen, zal de kans op winst er wel inzitten. Ik denk dat we hier en daar wel nog een overwinning zullen binnenslepen dit seizoen.”

Spanning

Daarbovenop is een derby altijd belangrijk. “Het zijn de matchen die je echt wilt winnen, de andere ook, maar het is toch anders. Je voelt de spanning in de zaal en dat geeft een extra kick. De derby trekt zich zelfs door tot in de jeugdploegen, dat maakt het extra speciaal. We missen wel wat spelers. Libero Norah is geblesseerd aan haar scheenbeen. Onze kapitein en receptie-hoek Kimberly is zwanger van haar eerste kindje. Zij is dus out voor de rest van het seizoen. Kimberly heeft trouwens nog bij Lendelede gespeeld.” (RV)

Zaterdag 20 januari om 20.30 uur: Izegems Volley Team A – VT Merlo Lendelede B.