Spannende titelstrijd voor Tievolley Tielt A: “Strijd breekt nu echt los”

Het belooft een spannende titelstrijd te worden in derde nationale A. Door het verlies in de zespuntenmatch tegen Olva Brugge twee weken terug is ieder punt van belang voor Tievolley Tielt om de leidersplaats te behouden.

“Tegen Poperinge zijn we snel uit de startblokken geschoten”, opent de 28-jarige receptie-hoek Stijn Rosseel uit Ledeberg die docent is aan de Arteveldehogeschool en een private podologiepraktijk heeft, PodokineA. “De eerste twee sets waren heel stabiel in receptie en met groot oplossend aanvallend vermogen. In de derde set hadden we een kleine dip, maar we hebben op het juiste moment de rug gerecht en de set binnengehaald.”

Momentum

“Dit is vooral terug vertrouwen tanken, het momentum weer aanwakkeren. De week ervoor verloren we 3-1 in de topper tegen Brugge. Sowieso een zuur verlies. We hadden in de derde set het laken naar ons toe moeten trekken, maar te veel individuele fouten staken daar een stokje voor. Brugge was sterk, maakte minder fouten en had een sterk middencompartiment dat op de afspraak was. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan met nog kans op de titel, de strijd is nog niet over.”

“Zaterdag staat er weer een topper te wachten. Kalken is een stevig team en gelooft er nog steeds in. Dat het een pittige wedstrijd wordt, is een feit. Het kan een belangrijke wedstrijd worden in de strijd om het kampioenschap. Ik ga geen uitspraak doen betreffende onze kansen. Kansen dwing je af. Gretig trainen en ontspannen volleyballen zullen belangrijk zijn. De strijd om de titel breekt nu echt los.”

“Middenman Simon Vallaeys is sinds december uit met een fractuur aan de enkel. Hij speelde op Poperinge alvast weer zijn eerste wedstrijd sinds december als reserve. Blij hem er terug bij te hebben.” (RV)

Zaterdag 2 april om 20.30 uur: Tievolley A – VC Kalken.