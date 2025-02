Soncotra Poperinge A ontvangt de ongeslagen leider: “Elk punt dat we nu nog weten te pakken, is goud waard”

Soncotra Poperinge A gaat in nationale 3 in de laatste vijf matchen op zoek naar het behoud. De ploeg telt vijf punten meer dan de voorlaatste, maar ontmoet wel nog de top vijf uit het klassement. Eerst is koploper Wetteren aan de beurt, zij verloren dit seizoen nog niet. Een vooruitblik met speelster Fien Deryckere.

Fien Deryckere verloor met Soncotra Poperinge A met 0-3 van Damesvolley Gent B (21-25, 12-25, 28-30). “De eerste set ging goed gelijk op, maar op het einde maakten we enkele foutjes en Gent gaf de voorsprong niet meer uit handen”, vertelt Fien. “De tweede helft was minder goed, maar in set drie herpakten we ons uitstekend en dwongen we zelfs enkele setballen af. Gent kon die setballen wegwerken en zo werd het geen 1-2 maar 0-3 en het einde van de wedstrijd.”

Ongeslagen leider

Zaterdag volgt er al een nieuwe thuiswedstrijd tegen koploper Volleyteam Real Wetteren A. Zij wonnen al hun 16 competitiematchen. “Ik herinner me uit de heenronde toen verloren we met 3-0 dat Wetteren een heel sterke ploeg is. Hun selectie is breed. Als er iemand invalt, merk je weinig kwaliteitsverschil. Hun 16 op 16 is een indrukwekkende reeks en we beseffen dat het een zware opdracht wordt om iets te rapen. We hebben echter niets te verliezen en gaan ons uiterste best doen. Elk punt dat we nu nog kunnen pakken, is goud waard. Ons doel is om te blijven op de plek waar we nu staan.”

De voorlaatste Avelgem staat op vijf punten, Torhout houden ze sowieso al achter zich. Na Wetteren volgen enkele vrije weken. “Dat heeft onder meer met het bekerweekend te maken, maar we komen inderdaad pas op 16 maart opnieuw in actie. Dan start het laatste vierluik, tegen de nummers twee tot vijf. In de heenronde konden we daar een puntje tegen halen. Het beloven nog spannende weken te worden. We zullen er alles aan doen om ons doel te bereiken”, zegt de 24-jarige Kemmelse die nu in Gent woont, en aan haar zesde jaar in Poperinge bezig is. “Ik startte bij Heuvelland en via Wervik kwam ik in Poperinge terecht. Het is mijn eerste jaar op dit niveau en je merkt toch wel een verschil. Zeker op vlak van gestalte en kracht. Het is een leerrijk seizoen. Op woensdag zak ik samen met mijn vriend die in Heuvelland volleybalt naar de training af. Ook volgend seizoen blijf ik actief bij Soncotra. In het verleden speelde ik vaak op de hoek, nu varieert dat wat meer en ik sta af en toe in het midden.”

Zaterdag 22 februari om 20 uur: Soncotra Poperinge A Volleyteam Real Wetteren A.