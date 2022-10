Sofie Van Acker en Bevo Roeselare A maken zich op voor bekerduel: “In volgende ronde tegen Ligaploeg?”

Bevo Roeselare A heeft z’n seizoensstart niet gemist. Na zes wedstrijden telt het vijf zeges en staat het tweede in Nationale 1. Die goede lijn hoopt het zaterdagavond door te trekken in het bekerduel tegen reeksgenoot Michelbeke, want de winnaar kan in de volgende ronde een Ligaploeg treffen.

“We mogen zeker niet klagen”, blikt Sofie Van Acker (29) terug op de competitiestart, waarbij in de eerste zes matchen alleen werd verloren tegen Bissegem. “Voor het seizoen hadden we meteen getekend voor zo’n start, want in het begin is het altijd wat zoeken en kijken. Je weet nooit hoe sterk de tegenstanders uit de tussenperiode gekomen zijn. Voor ons is het het belangrijkste om niet onderin te staan, zodat we zonder druk kunnen spelen en de jeugd voldoende kansen kunnen geven. Nu staan we tweede en de drive is er om daar ook te blijven staan.”

Zaterdag wacht het duel tegen Michelbeke voor de Belgian Cup. Tegen die reeksgenoot werd begin deze maand nog met 0-3 gewonnen. “Dat was een spannend duel en een bekermatch is altijd speciaal. Hopelijk wordt het een echte cupmatch, waarin we aan het langste eind trekken. Dat we al tegen elkaar gespeeld hebben, is dubbel. Je weet wat je mag verwachten, maar er zitten veel buitenlandse meisjes in hun kern en ze waren nog zoekende in het begin van het seizoen. Het kan zaterdag dus echt alle kanten uit.”

Sofie en haar ploegmaats hopen alvast een ronde verder te kunnen bekeren. “Ik vind de beker altijd leuk om te spelen en we hebben dit jaar een gunstige loting. Daardoor kunnen we in de volgende ronde al uitkomen tegen een ploeg uit de Liga. Het kriebelt dus om ons te plaatsen en ons eens te testen tegen zo’n ploeg. Dat is een leuke ervaring én reclame voor onze club”, besluit Sofie.

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur: Bevo Roeselare A – Volley Saturnus Michelbeke.