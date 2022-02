Sofie Van Acker (Bevo Roeselare A): “Hopelijk nog veel spelen”

Als alles goed gaat – het blijft in deze tijden week na week afwachten of er gespeeld kan worden – speelt Bevo Beobank Roeselare A zondag thuis tegen Topsportschool Vilvoorde. Dat zou nog maar de tweede match van het nieuwe jaar worden voor kapitein Sofie Van Acker en haar ploegmaats.

“Met uitzondering van de match van halfweg januari tegen VC Zoersel hebben we zo’n kleine twee maanden stilgelegen”, blikt Sofie Van Acker (28) terug.

“Het is dus een heel ander ritme dan voor nieuwjaar. Maar we zijn vooral blij dat we nog kunnen trainen en dan zien we wel of we kunnen spelen in het weekend of niet. Het is telkens afwachten of er nergens positieve gevallen opduiken. Die onzekerheid is natuurlijk niet ideaal, maar het is al beter dan in het begin van corona.”

De match tegen VC Zoersel werd met 1-3 verloren, waardoor Bevo hoopt tegen Vilvoorde een goed resultaat neer te zetten. “Zoersel had een match meer in de benen, maar het gebrek aan wedstrijdritme speelde geen zo’n grote rol in die nederlaag”, aldus de kapitein.

Goed begonnen

“We waren goed begonnen, maar vanaf de tweede set liepen er een paar dingen mis bij ons. We hopen dan ook op een beter resultaat tegen Vilvoorde, al is het nog afwachten of de match plaatsvindt. Zij zagen hun vorige wedstrijd immers uitgesteld door enkele besmettingen bij hen. Vrijdag wordt iedereen er opnieuw getest en weten we of de wedstrijd kan plaatsvinden.”

Momenteel staat Bevo A op de zevende plaats in Nationale 1. “Op basis van onze prestaties staan we op onze plaats, maar met deze groep moeten we zeker beter kunnen. Uiteraard staan we niet altijd op volle sterkte door corona, maar dat is bij de andere ploegen ook het geval. Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken over degradatie. We proberen er gewoon het beste van te maken en hopen nog zoveel mogelijk te kunnen spelen.”

(SM)