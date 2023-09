Sofie mikt met Kerdavo Avelgem op behoud in derde nationale: “We willen ons verzekeren van het behoud”

In derde nationale van het damesvolleybal begint Kerdavo Avelgem A zondag 17 september aan het nieuwe seizoen. De kampioen uit Promo 1 ontvangt om 18.30 uur JTV Dero Zele -Berlare in Sporthal Ter Muncken. Opmerkelijke naam op de spelerslijst voor het seizoen 23-24 is die van Sofie Depluverez: “Het is en blijft natuurlijk een leuk spelletje, hé.”

Toch is de 32-jarige sterkhoudster van Kerdavo Avelgem mee begonnen aan de voorbereidingen. “Het was ook voor mij een onverwachte terugkeer in de kleuren van Kerdavo”, vertelt Sofie, die aan haar vijfde jaar bij de Zuid-West-Vlamingen gaat beginnen.

“Door de zwangerschap van Lise Van Wyngene, die trouwens net bevallen is, moet ik depanneren”, verduidelijkt ze. “Mijn wederoptreden zal in principe tot december of januari duren, als Lise terug is. Het is eigenlijk heel tof om er nog een vervolg van een halfjaartje aan te breien in een nationale reeks. Het is en blijft natuurlijk een leuk spelletje, hé. De pijntjes en de kwaaltjes neem ik er graag bij (lacht).”

Tempootje sneller

“Tijdens de voorbereidingen hebben we heel wat zaken uitgeprobeerd. Er zijn met Hanne Maelfait (Balti Kortrijk Spurs) en Joelle Gheysen (Brugge) twee nieuwe speelsters in te passen. Nina Van Ginneken komt over van de tweede ploeg. Ellen Defoor is gestopt. We weten dat het in derde nationale een tempootje sneller zal gaan. We hebben een aantal speelsters die ervaring hebben op een hoger niveau. Nu komen we hoofdzakelijk nieuwe ploegen tegen, en ondanks het feit dat het een nationale afdeling is zullen de verplaatsingen hoofdzakelijk dichter bij huis zijn.”

“Ons doel? Een goeie campagne spelen en ons verzekeren van het behoud. Een positief punt is dat we door onze ervaring het spel goed kunnen lezen. Als we onze matchen die we op papier kunnen winnen ook tot een goed einde brengen… als we daarin slagen, zal het een succes zijn. Onze eerste wedstrijd tegen Zele is een stap in het onbekende. Voor ons is dit een volledig nieuw verhaal. We kijken er in ieder geval naar uit”, besluit Sofie, die in Ronse woont. (ELD)