Smashing opent seizoen tegen Rembert: “We roeien met de riemen die we hebben”

Smashing Club Ingelmunster begint op zaterdag 10 september om 16.30 uur tegen Rembert Torhout in Promo 3 aan het seizoen. De club beleeft lastige tijden, na de degradatie: jeugd aantrekken lukt niet, er is een tekort aan geëngageerde bestuursmensen, en zelfs een trainer vinden blijkt aartsmoeilijk. Jorik Debonnet, die vijf jaar bij Smashing speelt, vervult zo goed als het kan de rol van speler-trainer.

Debonnet is eigenlijk een jeugdproduct van Izegem. “Ik speel al volleybal sinds het derde studiejaar. Ik speelde zelfs al een jaartje in Lendelede in eerste provinciale, maar intussen speel ik wel al negen jaar in Ingelmunster. Noodgedwongen ben ik tot trainer aangesteld, maar die functie deel ik met een paar anciens van de ploeg. We hebben hard gezocht om een trainer te vinden, maar niemand was bereid om naar Ingelmunster te komen.”

Moeilijk, aartsmoeilijk

“We beschikken over veertien spelers: een mix van oudere en jongere spelers. Dat moet voldoende zijn om onze ambitie na te streven – kampioen worden, aangezien we net gedegradeerd zijn – maar het is heel moeilijk om jeugd aan te trekken. Doordat derdeprovincialer Ooigem gestopt is, zijn er wel drie spelers overgekomen, maar het blijft aartsmoeilijk.”

“Of dat op termijn het bestaan van de club in het gedrang brengt? Ons grootste probleem situeert zich op een ander vlak: we hebben echt nood aan mensen die verantwoordelijkheid willen opnemen en in het bestuur komen. Ook jeugdtrainers vinden is een heel groot probleem. We roeien met de riemen die we hebben – we kunnen niet anders – maar zowel qua spelers als qua omkadering is er echt geen luxe”, besluit Jorik Debonnet. (CLY)

Zaterdag 10 september om 16.30 uur: Rembert Torhout D Smashing Ingelmunster