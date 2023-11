Slovo Brugge B droomt van de titel

Het was afgelopen weekend geen simpele partij voor Slovo Brugge B in Promo 4. In de eerste zes matchen van het seizoen konden ze hun tegenstander makkelijk op afstand houden, maar bij bezoek bij Hermes Oostende liep het iets stroever, en moesten de Bruggelingen een eerste set vrijgeven.

“In die tweede set stonden we plotseling 13-0 achter en ging het licht uit bij enkele speelsters”, vertelt Keyleigh Decerf, coach van het team. “Toen was het kalf natuurlijk verdronken. Maar gelukkig konden we ons deels herpakken en mochten we opnieuw drie punten opschrijven op onze conto.”

Degradatie

Vorig seizoen was deze ploeg nog aan de slag in Promo 3, maar toen heeft het niet mogen zijn. “Met vier winstpartijen hebben we het inderdaad niet gered”, stelt Keyleigh vast. “Maar we hebben ondertussen toch wat ervaring opgedaan. Onze eerste plaats in het klassement is hier een mooi voorbeeld van. Dit weekend gaan we op bezoek bij Packo Zedelgem, de tweede in de stand. Als we deze klip succesvol kunnen omzeilen, dan hebben we toch een mooi kloofje kunnen maken. We zijn bijna halverwege het seizoen en een titel zou echt verdiend zijn voor deze ploeg”, besluit ze met een grote glimlach.

Eén van de sterkhouders op de receptie-hoek luistert naar de naam Ines Bofill-Gasset Amell, een 20-jarige studente psychologie aan de UGent. “We zijn inderdaad zwak aan die tweede set gestart”, stelt ze. “Gelukkig konden we het tij nog keren en dat is natuurlijk te wijten aan onze uitstekende teamspirit.”

Ambitie om hogerop te gaan spelen, heeft Ines niet meteen. “Ik voel me prima in deze ploeg. We hebben een heel toffe bende en iedereen komt goed overeen met elkaar”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 18 november om 16 uur in de Groene Meersen: Packo Zedelgem – Slovo Brugge B.