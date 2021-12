Slovo Brugge A speelt zaterdag derby in Promo 3: “Er zit duidelijk nog meer muziek in onze groep”

Afgelopen weekend pakten de dames A van volley Slovo Brugge voor de derde maal op rij de volle buit in Promo 3. Daarmee consolideren ze hun vierde plaats en kunnen ze hoopvol uitkijken naar de derby van zaterdag op het veld van Davolo Loppem.

Met zes overwinningen op tien matchen hebben we hier een heel opgetogen coach Jerry Peeters (49) voor ons zitten. “Ik kan niet anders dan uitermate tevreden zijn”, glundert de coach. “Het is wel onverhoopt want de promotie werd ons vorig seizoen zomaar in de schoot geworpen en met dezelfde groep een serie hoger gaan spelen, is toch niet evident. Maar de club is ambitieus en ging onmiddellijk mee in dit verhaal. Maar voor hetzelfde geld werd het een vergiftigd geschenk en bengelden we nu ergens onderaan, wat gelukkig nu niet het geval is.”

Hij omschrijft zijn ploeg als een team waar nog progressie in zit. “Helaas is niet iedereen altijd op de afspraak en is het soms puzzelen om een volwaardig team bijeen te krijgen”, stelt hij vast.

Bevestiging

“Tijdens onze laatste match tegen Zwevezele stonden er op een bepaald ogenblik twee 13-jarigen en een 15-jarige op het terrein en toch winnen ze nog hun match. Er zit dus duidelijk nog meer muziek in deze groep.”

Davolo Loppem staat een paar plaatsjes lager gerangschikt dan Slovo. “Toch mogen we ze niet onderschatten. Ze hebben ook een match minder gespeeld maar deze derby zou voor ons de bevestiging moeten worden van al het moois van de afgelopen weken. De initiële ambitie was erin blijven dit seizoen, maar dat mogen we nu toch bijstellen naar een topvijfplaats. Daarmee maken ze mij een hele blije coach”, besluit hij lachend. (GD)

Zaterdag 11 december om 16 uur: Davolo Loppem – Slovo A.